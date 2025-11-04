新竹縣海岸風景特定區劃定公告 打造濱海地區觀光新亮點

▲雙新自行車道啟用，帶動竹縣濱海觀光發展。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府積極推動濱海地區觀光發展，近年爭取中央補助，打造新豐、竹北濱海地區的觀光亮點，今年更獲得交通部核定，於日前（10月30日）正式公告劃定「新竹縣海岸風景特定區」，範圍包含國家級新豐重要濕地生態系統、紅毛港歷史聚落、鳳坑沙灣、新月沙灣濱海景觀及水月休閒農業區等。綠色海岸觀光轉型升級為新竹縣長楊文科重要政見，任內積極落實，推動濱海觀光不遺餘力。

楊文科表示，新竹縣擁有長達11.8公里的海岸線，具備豐富且充滿特色的觀光遊憩據點，縣民及旅客到此，可藉由自行車徜徉濱海自行車道，走訪國家級濕地，或是欣賞沙灘美景、觀看新豐石滬等。楊文科指出，縣府近年爭取經費，逐步改善硬體設施，增加濱海觀光亮點，期望吸引更多旅客造訪。

廣告 廣告

此次公告劃設海岸風景特定區的面積為1,078.2公頃，範圍涵蓋新豐鄉及竹北市海岸地區，包含國家級新豐重要濕地生態系統、紅毛港歷史聚落、鳳坑沙灣、新月沙灣濱海景觀及水月休閒農業區等。在海岸風景特定區劃定後，將系統化整合各項資源，提升整體觀光品質、增加觀光遊憩效益，促進新竹縣濱海地區成為更為優質的觀光旅遊地區。

新竹縣政府110年獲交通部觀光前瞻建設計畫9,300萬元補助，改善新豐鄉坡頭村石滬海岸親水空間、鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施及竹北市新月沙灣遊憩區服務設施，活化石滬觀光休閒地景、優化觀光基礎設施及環境，打造新竹縣濱海地區的觀光發展潛能。

112年開始啟動濱海地區「新竹縣海岸風景特定區」的規劃，歷經資源盤點、跨機關協調及地方說明會彙集民意等作業，113年12月提報資源說明書申請評鑑，交通部觀光署於114年3月辦理評鑑、現勘，114年8月召開範圍確認暨評鑑會議，114年10月21日經交通部核定成立新竹縣第一個縣級風景特定區，114年10月30日正式公告劃定，開啟觀光新頁。

交通旅遊處長陳盈州表示，風景特定區範圍的北界及南界為新竹縣界，東界主要以臺61線、臺15線為界，西以0m等深線、新豐重要濕地範圍的6m等深線為界，將以新豐遊憩區、紅毛港遊憩區及新月沙灣遊憩區作為3大核心發展區，以海岸地區的自然生態、水域遊憩和漁港文化等面向，分區打造核心亮點。

「新竹縣海岸風景特定區」將結合觀光自行車動線、餐飲住宿設施、相關遊憩服務設施、服務產業等作整體規劃，整合美食、住宿、遊程、購物及交通等資源，提升濱海區域的視覺美感，增加遊客停留的機會，進而同步帶動整體觀光發展。同時藉由綠色運具串聯各自然人文景點，發展區域特色觀光，讓旅客可規劃一日遊至二日遊等不同旅程，逐年打造觀光景點。

為提升旅遊服務品質、強化縣內海岸風景區設施管理，未來將依實際需求設置專責機構，負責「新竹縣海岸風景特定區」的經營管理，以規劃、建設、維護管理為核心，提升整體管理效能與資源使用效率，建構系統性的觀光治理機制，提供遊客更完善的旅遊體驗。

未來新竹縣濱海風景特定區的遊憩觀光主軸將以新豐國家濕地、鳳坑觀海長堤、新月沙灣濱陸活動為主題，共構新竹「馭風海岸‧親海之森」的願景。