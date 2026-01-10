新竹縣消防局攜手東元醫院 導入2025國際急救新指引

▲新竹縣政府消防局與東元綜合醫院攜手辦理「大師講堂-新竹EMS大補帖」新知分享活動，邀集來自新竹縣、新竹市及苗栗縣的警消與義消救護同仁共同參與，打造跨縣市、跨體系的EMS專業交流平台。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】為提升竹竹苗地區緊急救護量能，讓第一線消防救護體系與國際最新急救標準全面接軌，新竹縣政府消防局於10日與東元綜合醫院攜手辦理「大師講堂-新竹EMS大補帖」新知分享活動，邀集來自新竹縣、新竹市及苗栗縣的警消與義消救護同仁共同參與，打造跨縣市、跨體系的EMS專業交流平台。

本次活動是消防局與東元綜合醫院持續深化合作的重要里程碑，透過臨床醫療與院前救護的緊密對接，共同推動最新國際急救指引、實證醫學與科技工具導入第一線救護現場，讓病人在最關鍵的黃金時間內，獲得與世界同步的急救品質。

本次課程特別邀請雲林台大分院副院長、國內 ACLS 與 EMS 領域權威江文莒醫師擔任主講，將 2025年最新版 ACLS 指引及國際大型研究成果，轉化為最符合台灣 EMS 實務的操作邏輯與流程設計，協助竹竹苗地區救護人員同步升級臨床思維與實戰能力。

本次「新竹 EMS 大補帖」以半日密集課程形式，聚焦三大關鍵主軸：

一、2025 ACLS 更新對我國EMS的十大影響：

2025 年最新版 ACLS 由美國心臟協會（AHA）與歐洲復甦委員會（ERC）同步發布，不僅更新急救技術，更納入「系統照護（System of Care）」、「存活者追蹤（Survivorship）」與「急救公平（Equity）」等新觀念，對院前救護流程與訓練模式帶來關鍵影響，課程將解析台灣 EMS 必須如何因應與調整。

二、2025EMS救護研究十大新知：

以國際最新大型研究為基礎，說明哪些院前處置真正能改善病人存活率與神經學預後，協助第一線 EMT 建立以實證為導向的臨床決策能力。

三、給EMT的AI文書應用一次就上手：

導入人工智慧技術，協助救護人員快速完成救護紀錄、交班摘要與品質管理文件，減少行政負擔、提升資料品質，讓 EMT 將更多時間回歸到病人照護。

新竹縣政府消防局陳中振局長表示，此次與東元綜合醫院攜手辦理跨縣市訓練，象徵院前救護與臨床醫療合作關係再升級，也代表竹竹苗地區 EMS 正朝向「一體化、同標準、同品質」的方向前進。透過同步導入 2025 ACLS 新指引、最新實證醫學與 AI 科技工具，將讓區域內民眾不論在哪一縣市發生緊急狀況，都能獲得同樣高品質、與國際接軌的急救服務。