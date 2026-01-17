新竹縣焚化爐正式營運 每日處理310噸垃圾、處理費每噸2100元

新竹縣目前每天約有310噸家戶垃圾進焚化爐，每噸垃圾處理費2100元。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣高效能熱處理設施(下稱焚化爐)正式營運！新竹縣目前每天約有310噸家戶垃圾進焚化爐，每噸垃圾處理費2100元，每日總費用約65萬1000元；值得關切的是，相較於5年前BOO案簽約當時，新竹縣年垃圾量已成長了2萬噸。

環保局表示，新竹縣焚化爐於2021年7月採BOO方式動土興建，2024年12月點火試燒。設計2個爐，日處理量合計每日500噸。營運廠商於去年12月31日提出正式營運申請書，經縣府相關單位審核，確認各項許可文件都已取得，上週予以通過，正式營運日就訂在申請日當天，目前日燒近500噸垃圾，幾近滿載。

廣告

環保局長蕭宏杰指出，試燒階段進場垃圾都未收費，過去1整年廠商已免費處理新竹縣家戶和暫置垃圾共9萬噸，正式營運後，開始按噸給付垃圾處理費。依合約，焚化爐以一般廢棄物優先處理，合約保證量每年6萬4000噸，垃圾處理費約定20年固定費率，8萬噸以下每噸2100元，8萬噸以上每噸2520元。

蕭宏杰表示，2020年縣府與廠商簽約之際，當時全縣家戶垃圾每日約250噸，年垃圾量9萬餘噸，近年人口快速成長、工商業發展等因素，現已增加至每日約310噸，年垃圾量逾11萬噸。為減少垃圾量，除了續推資源回收，已將家具等巨大家戶垃圾改委由民間企業鍋爐代燒。

另依營運回饋金管理自治條例，對於縣內一般或事業廢棄物，每燒1噸廠商應繳付100元回饋金，外縣市每噸600元。縣府已設置焚化爐營運回饋金管理會統籌管理，回饋金將以現金直接發放設籍在回饋地區的住(租)戶。蕭宏杰指出，回饋金部分，相關預算今年底提出，預計明年第二季結算之後發放。

新竹縣高效能熱處理設施(下稱焚化爐)正式營運！(記者廖雪茹攝)

