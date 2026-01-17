新竹縣焚化爐正式營運 每日處理310噸垃圾、處理費每噸2100元
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣高效能熱處理設施(下稱焚化爐)正式營運！新竹縣目前每天約有310噸家戶垃圾進焚化爐，每噸垃圾處理費2100元，每日總費用約65萬1000元；值得關切的是，相較於5年前BOO案簽約當時，新竹縣年垃圾量已成長了2萬噸。
環保局表示，新竹縣焚化爐於2021年7月採BOO方式動土興建，2024年12月點火試燒。設計2個爐，日處理量合計每日500噸。營運廠商於去年12月31日提出正式營運申請書，經縣府相關單位審核，確認各項許可文件都已取得，上週予以通過，正式營運日就訂在申請日當天，目前日燒近500噸垃圾，幾近滿載。
環保局長蕭宏杰指出，試燒階段進場垃圾都未收費，過去1整年廠商已免費處理新竹縣家戶和暫置垃圾共9萬噸，正式營運後，開始按噸給付垃圾處理費。依合約，焚化爐以一般廢棄物優先處理，合約保證量每年6萬4000噸，垃圾處理費約定20年固定費率，8萬噸以下每噸2100元，8萬噸以上每噸2520元。
蕭宏杰表示，2020年縣府與廠商簽約之際，當時全縣家戶垃圾每日約250噸，年垃圾量9萬餘噸，近年人口快速成長、工商業發展等因素，現已增加至每日約310噸，年垃圾量逾11萬噸。為減少垃圾量，除了續推資源回收，已將家具等巨大家戶垃圾改委由民間企業鍋爐代燒。
另依營運回饋金管理自治條例，對於縣內一般或事業廢棄物，每燒1噸廠商應繳付100元回饋金，外縣市每噸600元。縣府已設置焚化爐營運回饋金管理會統籌管理，回饋金將以現金直接發放設籍在回饋地區的住(租)戶。蕭宏杰指出，回饋金部分，相關預算今年底提出，預計明年第二季結算之後發放。
更多自由時報報導
「地圖砲」惹怒醫界！陽明交大小草醫學生千字長文道歉
大學學測》數A考生反應兩極！非選題難度大 選擇題是送分題
橋檢北上搜索中天電視台 主播林宸佑等6人涉「國安法」被收押
把握明天暖陽！下週一變天 「溼冷」強烈冷氣團緊接報到低溫曝
其他人也在看
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 17
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 10 小時前 ・ 3
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
北極「大片紅棕色」專家示警！網瘋議：霸王級寒流要來？
生活中心／李汶臻報導據中央氣象署預報，今（16日）清晨各地偏涼，水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其他地區雲量稍增多，但仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣。前氣象局長鄭明典稍早則在臉書發文分析曬一張海平面氣壓圖，之間北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」。民視 ・ 1 天前 ・ 1
冷空氣「這天」報到 北東轉濕冷、恐達冷氣團等級
把握本週好天氣！今、明（16、1…民報 ・ 1 天前 ・ 1
強烈大陸冷氣團再襲「這2天最凍」！濕冷低溫跌破10℃
好天氣倒數，天氣風險分析師薛皓天表示，週末中北部、東部高溫約21-23度，其他地區甚至上看27度。不過，到了下週二（20日）強烈大陸冷氣團影響，氣溫明顯下滑，局部低溫可能不到10度，最冷時段落在下週三、週四（21、22日），一路濕冷到週末漸漸轉晴。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
把握今日好天氣！明起變天全台濕冷一週 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 今(17)日一樣晴朗好天氣，但明天起將會逐漸變天。氣象署指出，明天開始東北季風將會增強，迎風面北部和東半部將有明顯降雨；20日新的強烈冷氣團南下，最低溫時刻落在下21晚間到22日，局部低溫可能跌破10度，且這波冷氣團影響長，預計26日才會完全回溫。 氣象署指出，今天白天為多雲到晴，可見陽光的天氣；明天各地逐漸變天轉濕冷，東北風逐漸增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭仍有降雨，花東、恆春半島也有雨；19日東北風更強，迎風面地區降雨量持續增加，雨區擴大；20日起有一波冷氣團或強烈冷氣團南下影響，白天高溫約18度，入夜後溫度更低，迎風面地區降雨又更為明顯。雨勢預計到22、23日才會減緩。 預估這波冷氣團影響較低溫時間點，在21日晚上到22日，北部約12到13度，中部13度，局部地區溫度可能會更低，下探10度或低於10度，南部、東半部周四清晨低溫約15度。整體來看，下週為明顯轉冷過程，這波冷氣團將持續影響到23日，但週末回溫幅度較慢，得等到26日冷氣團才會逐漸減弱。查看原文更多Newtalk新聞報導關稅15%掀戰火！網紅醫怒轟掏空台灣 胡采蘋喊「超划算」暗酸：小學生都懂快新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 2
下週挑戰強烈冷氣團！低溫下探11度 北部又濕又冷
今日臺灣受高壓迴流影響，環境風速偏弱且中層雲系偏多，清晨各地普遍為陰或多雲天氣，但大致無明顯降雨。預測今日白天起各地雲量雖較多，但雲縫間仍是有陽光露臉機會；預測西部晴或多雲天氣，高溫約24到28度，低溫約15到18度，迎風東部則為多雲或陰天，有局部地形短暫陣雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握明天暖陽！下週一變天 「溼冷」強烈冷氣團緊接報到低溫曝
把握明天暖和日！中央氣象署預報，明天是未來一週最暖和的一天，下週一（19日）東北季風報到，下週二升級為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，且屬於溼冷的型態，北部低溫剩12度，部分地區更會掉到10度左右。氣象署預報員劉沛滕表示，明天各地天氣暖和，北部白天可達22度到24度，中南部可達28度；降雨部分，僅基隆北自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
今飆28度高溫！下週強烈冷氣團「這4天最凍」 洛鞍颱風迴轉加持更濕冷
中央氣象署指出，今（16）日天氣與昨日類似，不過水氣略增，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨，其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣；清晨各地低溫普遍在14到18度，感受偏涼，而白天東半部雲量較多，高溫約23、24度，中部以北可來到24至26度，南部則可達28度，感受溫暖舒適，要留意中南部日夜溫差大；另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
下週冷氣團南侵！「2地區」轉濕冷陣雨 低溫下探12度
今（16）日水氣略增，部分地區偶有局部降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週冷氣團的訊號非常明確，且這次水氣量較多，濕冷或陰冷的機率很高，下週二起北部、東半部下探12至14度，且將一路影響到下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
強冷空氣1/20殺到！「這3天」急凍 有機會堆雪人
強烈冷空氣即將南下，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下周三至周五將是冷空氣最強的時間點，中北部、東北部空曠地區低溫可能降到10度以下，高山地區有較高的降雪機會。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
首颱洛鞍生成！不侵台但助攻濕冷 下週強冷氣團探十度
（記者許皓庭／綜合報導）今年第 1 號颱風「洛鞍」於昨（15）日正式生成。中央氣象署指出，儘管洛鞍路徑將北轉偏 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握暖陽！強冷空氣這天報到「北東濕冷5天」 低溫恐探10度
受東北風影響，中央氣象署今（17）日發布強風特報，全台12縣市亮起「黃色燈號」，提醒沿海地區防範8級以上強陣風。天氣方面，今日起雲層減少，西半部陽光露臉，中南部高溫甚至可達28度以上，預計19日起冷空氣南下，迎風面呈現溼冷狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
屏東雞場爆H5N1禽流感！急撲殺8千隻 防檢署說話了
屏東雞場爆H5N1禽流感！急撲殺8千隻 防檢署說話了EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
霸王寒流會來嗎？ 鄭明典：西伯利亞高壓首次這麼誇張
鄭明典於社群媒體上貼出海平面氣壓圖指出，圖中顯示紅棕色的高壓區域幾乎覆蓋整個西伯利亞地區，氣壓中心數值極高，範圍廣大，為典型的「西伯利亞高壓」，強度之大甚至讓熟悉的「蒙古高壓」幾乎消失。他坦言，儘管先前曾在學術文獻中見過類似圖像，但實際觀測到這麼極端的狀...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握回暖好天氣! 下週二冷氣團又報到 低溫恐探10度下
生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北報導周末回暖好天氣，中南部高溫有25度，北部也上看22度，但好天氣持續不久，氣象署預告下周二開始一波冷空氣南下，可能來到強烈大陸冷氣團等級，部分地區低溫將下探10度以下。而且最快週日變天轉為有雨的天氣型態，預計下周可能會又濕又冷。民視 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
今變天濕冷！下週二起冷氣團強襲 急凍下探8度
今（16日）水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有局部降雨。氣象專家吳德榮提醒，下週二起強冷空氣抵達，氣溫可能降至8度左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國減碳的代價 天然氣飆漲 暖氣費等於半年收入 河北農民寧願挨凍過冬
在中國河北省保定的農村，因天然氣價格上漲，地方財政吃緊、能源轉型的補貼減少，以及農村收入減少，讓村民在寒冬中做出取捨，只敢偶爾啟動鍋爐，讓屋子暫時暖和。72歲的何文祥（He Wenxiang，音譯），穿著厚外套、戴帽子，室溫約攝氏13.5度，室外則是刺骨的攝氏零下1度。何文祥回憶，過去天然氣一立方公尺約人民幣2.2到2.4元（約新台幣10元），當時還有政府補貼，但一、兩年前補貼已全面取消，官方沒有正式公告。受訪的其中一戶家庭年收入只有人民幣8000元（約新台幣3.6萬元），但天然氣費用就要3000-4000元人民幣，過往使用煤炭，一個冬天只要人民幣500元（約新台幣2264元），何文祥表示，他支持環保，但這樣的價格「承受不起」。河北以農業和重工業為主，官方數據顯示，2024年公共支出達到收入的139.5%，創下近十年新高，地方財政壓力沉重。2017年開始，北京推動「煤改氣」政策，要求居民從傳統燃煤取暖轉向天然氣，以降低空氣污染，但隨著需求增加、基礎設施建設成本提高，本就高於煤炭的天然氣價格持續上揚。2023年當局又推動市場機制，希望提供供應商利潤，再度推升價格。儘管如此，「煤改氣」政策確實讓河北空氣品質明顯改善。能源與清潔空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air）分析指出，北京及周邊地區的PM2.5污染在2020年至2025年間減少約30%。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 12
今西半部平地轉多雲時晴！吳德榮：1/20起濕冷多雨
今（17）日鬆散的中低雲通過，西半部平地轉為多雲時晴，山區、東半部及大台北東側偶有零星短暫雨的機率。氣象專家吳德榮指出，20日強冷空氣抵達、氣溫驟降，21至23日強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言