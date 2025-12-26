新竹縣無障礙環境建設成果亮眼 蟬聯國土署考核特優、非六都第一

竹東鎮長春路一段騎樓整平計畫，於現勘項目中，榮獲滿分肯定。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

內政部國土管理署辦理「一一四年度公共建築物無障礙生活環境業務督導考核」，新竹縣政府表現亮眼，榮獲評比成績「特優」，以九十六點六分蟬聯非六都第一名。其中竹東鎮長春路一段騎樓整平計畫於現勘項目中榮獲滿分肯定，充分展現縣府持續推動無障礙生活環境與友善通行空間的具體成果。

縣府表示，本項督導考核結果為行政院主計總處作為增減地方一般性補助款的重要依據，同時也是幸福城市大調查「社福力」指標，以及縣市總體競爭力評比的重要參考，具高度指標性與代表性。

督導考核內容包含業務推動成果及實地現勘兩大項目，其中新竹縣在業務評分獲得九十三點三分，現勘評分高達九十八分。現勘項目涵蓋新建、既有公共建築物及騎樓整平等無障礙設施，新建建築物以「新竹縣立勝利國民中學」為代表，既有建築物包括「暐順經貿大樓」、「新竹縣竹東鎮樹杞林文化館」及「新竹縣教育研究發展暨中心」，相關規劃與設施品質均獲評審一致好評。

此外，新竹縣政府向內政部國土管理署爭取「一一三年度提升道路品質，推動騎樓整平計畫」，考核路段為竹東鎮長春路一段二百六十三號至一百九十一號等路段。本次現勘中，評審指出該路段於便利進出動線、視覺引導及必要警示措施等面向規劃完善，整體設計立意周延，有效提升行動不便者通行安全與環境品質，最終榮獲滿分肯定。

縣府強調，未來將持續推動公共建築與道路空間無障礙改善工程，展現縣府打造「幸福友善城市」，明年持續輔導鄉鎮市村里集會所、衛生所、醫院、車站改善建築物無障礙設施，另對縣內通學步道繼續推動騎樓整平計畫，讓各年齡層及不同需求的縣民都能享有安全、便利且具包容性的生活環境。