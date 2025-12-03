新竹縣第五屆優良公寓大廈評選活動開跑 獎金最高七萬元

新竹縣目前已逾三千三百件公寓大廈管理組織完成報備，社區管理能量逐年提升，為持續深化公寓大廈自治精神，促進住戶共同參與社區維護、提升居住品質與認同感，新竹縣政府特別舉辦第五屆「優良公寓大廈評選活動」，新竹縣長楊文科誠摯邀請各社區踴躍參與，一同打造「幸福、宜居」的優質生活環境。

有鑑於第四屆評選活動獲得熱烈迴響，新竹縣政府為進一步推廣社區永續經營理念，並體恤社區準備文件的人力與時間成本，本屆活動特別採一一四年度及一一五年度合併辦理，並祭出三大亮點，第一為總獎金將近四十萬元，鼓勵各社區踴躍參與。第二則是獎金級距提高，大型組及中小型組第一名獎金為新臺幣六萬元整；第二名獎金為四萬元整；第三名獎金為二萬元整。第三即是鼓勵老屋升級，特別針對領得使用執照十五年以上的「風華再現組」，第一名獎金更提高至新臺幣七萬元整，鼓勵老舊社區永續經營。

廣告 廣告

本次評選將自一一五年一月二日起開始徵件，截止報名時間至一一五年三月三十一日止。新竹縣政府鼓勵各社區以最充足的時間準備，展現優異的管理維護成果。

評選活動將依據公寓大廈規模及屋齡，劃分為三大組別，分別是戶數達一百二十戶以上的「大型公寓大廈組」、未達一百二十戶的「中小型公寓大廈組」，以及於九十九年十二月三十一日前取得使用執照者「風華再現組」。

活動以「管理組織運作」、「管理維護與品質提昇」與「社區營造與節能減碳」3大核心面向為評分要項。活動期間，新竹縣政府將邀集具建築、公寓大廈管理專業的學研與產業單位推薦評審組成委員會進行評選。獲獎名單將於評定後公開對外表揚，並公告於新竹縣政府網站。

新竹縣長楊文科三日強調，新竹縣政府期望透過這場良性的競爭，激發社區自主動能、凝聚向心以及強化互助，使新竹縣邁向幸福、宜居的城市。活動詳情及報名資訊，請上新竹縣政府工務處官網（https://publicworks.hsinchu.gov.tw/News_Content.aspx?n=538&sms=8972&s=277190）及各鄉鎮市公所查詢。