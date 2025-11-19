新竹縣美術館三展齊發 呈現染織、攝影與佛畫多元藝術

▲蓮華藏界－郭振坤、林玉鼎雙個展。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府文化局美術館即日起到11月30日推出「虹‧心手相會染織創作展」、「你說你住哪？許淑雯攝影創作展」及「蓮華藏界－郭振坤、林玉鼎雙個展」三檔精彩展覽，同時展現染織工藝、攝影視角與佛畫創作等多元的藝術風貌與創作能量，縣長楊文科邀請民眾走進藝術現場，感受藝術的溫度與深度。

「虹‧心手相會染織創作展」於美術館001-002展廳展出，這次展覽由「台灣染織文化創意協會」所策劃，集結全台24位會員共同展出染織與纖維工藝作品。展名「虹」象徵天然染色的繽紛色彩與多元風貌，而「心手相會」則代表職人以真誠之心與靈巧之手共同實踐傳統工藝之精神。展覽作品涵蓋天然染色、手織技法及複合媒材等形式，呈現創作者對材質的探索與文化的詮釋，透過色彩、紋理與結構的交織，展現台灣染織工藝的深厚底蘊與當代創新。

11月22日(六)10:00更辦理「卡片梭織工藝體驗工作坊」，活動採線上報名，名額有限，歡迎有興趣的民眾至本局官網報名參加。「台灣染織文化創意協會」成立於2016年，由地方藝師與臺灣工藝研究發展中心染織培訓課程結業成員組成，致力推廣天然染色與手織創作，持續拓展台灣染織工藝的視野與影響力。

「你說你住哪？許淑雯攝影創作展」於文化局美術館103-104展廳展出，旅居美國多年的攝影藝術家許淑雯，以影像回應長年被問及的問題：「你現在住哪裡？」。多年來，她定居於美國中部一座樸實的小鎮，這裡沒有壯麗山河，只有廣闊的草原、農田與成群牛羊。疫情期間，她重新審視身邊的環境，從日常風景中尋找秩序與平衡，透過鏡頭捕捉生活中那些看似平凡卻充滿生命節奏的片刻。

展出的作品細膩呈現自然與人為環境之間的張力與共存，也反映出藝術家對社會現象的觀察與內心的自我對話。許淑雯表示，這系列創作是她在動盪時期中尋求穩定與自我和解的過程，也希望觀眾能從影像中看見她所生活的美國小鎮風貌，感受那份靜謐而真實的日常美感。

「蓮華藏界－郭振坤、林玉鼎雙個展」於美術館101-102展廳展出，這次展覽為藝術家郭振坤與林玉鼎首次聯展，以《華嚴經》、《梵網經》所描述的「蓮華藏世界」為靈感，透過繪畫詮釋心靈的清淨與覺悟。筆墨構築心靈淨土，期盼觀者能在畫作間觸動自身的清淨覺性，喚醒沉睡的佛性，找回生命本具的寧靜與智慧。

郭振坤老師以花鳥、風月等自然景緻入畫，融入東方文人畫的精神與個人情感，筆墨之間流露莊嚴與詩意，展現「蓮華妙境、如來藏心」的意象；而林玉鼎老師則以諸佛菩薩畫像為主題，作品包括《阿彌陀如來》、《藥師如來》、《千手觀音》、《綠度母》及《準提菩薩》等。筆觸細膩、妙相莊嚴，畫中諸佛菩薩慈視眾生，充滿靜謐與光明的力量。

文化局表示，三檔展覽風格各異，從繽紛的染織工藝、深邃的攝影觀察，到靜謐的佛畫藝術，共同構築出11月的藝文盛宴。誠摯邀請各界藝術愛好者蒞臨參觀，一同體驗創作所帶來的感動與啟發。