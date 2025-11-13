新竹縣芎林鄉桶柑、茂谷柑災害現金救助即日起至26日受理

新竹縣芎林鄉桶柑、茂谷柑災害現金救助即日起至廿六日受理，農友請向芎林鄉公所申請。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣芎林鄉種植桶柑地區，因受九、十月日曬高溫，造成部分桶柑果皮黃化及褐化的災情；而種植茂谷柑地區，因受十月中、下旬連續降雨，造成部分茂谷柑出現裂果及落果的災情，農業部業已公告芎林鄉為辦理桶柑及茂谷柑農業天然災害現金救助地區，即日起至廿六日受理農民申請，受災農會可向轄區公所依限提出申請。

竹縣府表示，受到上述災情影響，新竹縣政府邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署新竹辦事處勘災，確認後函請農糧署陳轉農業部申請公告現金救助。凡符合農業天然災害救助辦法第五條的農民，桶柑及茂谷柑損失率達百分之二十以上者，可申請救助；未達百分之二十者不予救助。長期作農產品於同曆年，救助以一次為限，但長期作農產品經中央主管機關另行公告者，不在此限。

農業處提醒，這次現金救助公告受理期限，受災農戶請攜帶土地所有權證明文件或土地合法使用證明文件、身分證、印章及農會存摺等，逕向轄區公所依限提出申請，本府也會函文請公所動員人力，以加速現金救助時效，俾利儘速完成救助作業協助農民復耕。