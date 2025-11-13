新竹縣芎林鄉桶柑、茂谷柑災害現金救助即日起至26日受理
記者彭新茹／新竹報導
新竹縣芎林鄉種植桶柑地區，因受九、十月日曬高溫，造成部分桶柑果皮黃化及褐化的災情；而種植茂谷柑地區，因受十月中、下旬連續降雨，造成部分茂谷柑出現裂果及落果的災情，農業部業已公告芎林鄉為辦理桶柑及茂谷柑農業天然災害現金救助地區，即日起至廿六日受理農民申請，受災農會可向轄區公所依限提出申請。
竹縣府表示，受到上述災情影響，新竹縣政府邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署新竹辦事處勘災，確認後函請農糧署陳轉農業部申請公告現金救助。凡符合農業天然災害救助辦法第五條的農民，桶柑及茂谷柑損失率達百分之二十以上者，可申請救助；未達百分之二十者不予救助。長期作農產品於同曆年，救助以一次為限，但長期作農產品經中央主管機關另行公告者，不在此限。
農業處提醒，這次現金救助公告受理期限，受災農戶請攜帶土地所有權證明文件或土地合法使用證明文件、身分證、印章及農會存摺等，逕向轄區公所依限提出申請，本府也會函文請公所動員人力，以加速現金救助時效，俾利儘速完成救助作業協助農民復耕。
其他人也在看
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 1 天前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 5 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 8 小時前
史上最長！美政府關門43天終落幕 川普已簽署復工、完全恢復恐仍需數週
美國史上最長的政府關門終於畫下句點！歷時長達43天的停擺在國會兩院相繼通過支出法案後結束。由共和黨主導的眾議院於當地時間12日，以222票對209票通過該方案，幾乎所有共和黨人與少數民主黨人投下贊成票。法案隨後送交白宮，總統川普也已正式簽署，聯邦政府終於可以迎來重新開門。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
颱風國軍救災兩棲突擊車壓毀民車 顧立雄：國防部負責 官兵無賠償責任
颱風鳳凰豪雨炸宜蘭淹水成災，國軍AAV7兩棲突擊車11日在宜蘭蘇澳涉水救災不慎壓毀兩輛民車。國防部長顧立雄今天表示，官兵在辛勞救災之餘，不用考慮救災所導致的補償或賠償問題，國防部不會讓官兵承擔任何責任，會依據法令適當補償、賠償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
中共揚言全球抓捕沈伯洋 陸委會：典型跨國鎮壓 將與國際友盟研議反制
中共日前點名民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」，將展開全球抓捕。陸委會主委邱垂正今天受訪表示，這是典型跨國鎮壓做法，意圖對台恫嚇與分化，朝野、全國應該團結一心，不要讓中共得逞。陸委會強調，中共對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
大轉彎？曝新北黨內部民調 黃國昌突喊：不是拿來讓媒體炒新聞
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌，本（11）月10日與中廣前董事長趙少康進行便當會期間，向對方透露民眾黨的內部民調，在新北市長選舉方面，不論推派台北市副市長李四川或黃國昌，兩人對決綠委蘇巧慧都能獲勝，而黃國昌昨（11）日也宣稱，兩人皆會贏蘇巧慧，但李四川贏得比他多。不過，黃國昌今（12）日上午受訪則喊話，既然是內部民調就不是拿出來讓媒體炒新聞。先前有意表態參選2026年新北市長選舉的黃國昌，今日上午在立法院紅樓地圖區前受訪，他坦言仍有意願持續選新北市長。不過，當媒體追問，黃國昌在新北市長民調是「坐二望一」？這是長期的趨勢嗎？他僅稱，這是民眾黨內部民調，既然是內部民調就不是拿出來讓媒體炒新聞。黃國昌昨日晚間接受廣播節目《POP大國民》專訪時指出，國民黨有他們黨內民主程序與機制，民眾黨都尊重，目前新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷等人，都有參選意願，但從民眾黨的角度來看，自己會先等國民黨內初選程序結束後，再看看有什麼安排；而他也承認，李四川贏得比自己多，數字不會騙人。原文出處：快新聞／大轉彎？曝新北黨內部民調 黃國昌突喊：不是拿來讓媒體炒新聞 更多民視新聞報導曹興誠籲賴清德「具體聲援」 徵召沈伯洋參選台北市長KMT債台高築「險裁撤駐美代表處」？鄭麗文辦公室：報導並不符實曹興誠籲賴清德徵召沈伯洋選台北市長 他親上火線回應了民視影音 ・ 1 天前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 1 天前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 22 小時前
裝甲車救災毀2車！ 卓榮泰霸氣：我跟顧立雄1人賠1台
受到鳳凰颱風外圍環流及共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區11日晚間降下超大豪雨，市區多處街道瞬間形成汪洋，造成不少民眾受困。國軍緊急出動AAV7兩棲突擊車救援。但過程中，AAV7不慎將2輛拋錨的休旅車輾成廢鐵。行政院長卓榮泰昨（12日）南下勘災時，鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的2部車子不用擔心，我跟顧部長（國防部長顧立雄）1人賠1台！」EBC東森財經新聞 ・ 8 小時前
沈伯洋現身＂德國會＂作證 網友：中國敢去抓人嗎?
政治中心／台北報導民進黨立委沈伯洋，日前遭中國發布通緝，並揚言要展開全球追捕，就在12日，沈伯洋現身德國聯邦議院，表示自己將以"台灣立委身分"，出席聽證會，喊話"作為勇敢的台灣人，不會退縮"，他更以全英文，公布自身處境，影片在網路瘋傳，就有網友諷刺"中國敢進去抓人嗎？"民視 ・ 5 小時前
史上最久！美國政府關門43天...發生什麼事？哪些產業受害？台廠供應鏈怎麼佈局？｜看圖說股市
美國聯邦政府自10月1日起「關門」，至今已停擺超過40天，創下史上最長紀錄。美國政府為什麼會關門？歷史上有幾次關門事件？對經濟、產業有什麼影響？身經百戰的投資人可能以為這次政府停擺只是短暫的政治風險，但隨著時間拉長，對市場的影響竟然宛如「多次升息」、甚至可能牽動2026年的股市開局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 天前
花蓮又淹大水！村長開罵「早通知中央」 水利署長親自致歉
鳳凰颱風侵襲台灣，花蓮縣萬榮鄉明利村昨晚（11日）再度發生淹水災情。村長林萬成痛批中央，早在9月23日光復淹水前就已提醒相關單位，溪邊堤防出現破口需要加強，但至今依然沒有進展。對此，水利署長林元鵬當晚親自向村長致歉，並保證將儘速完成防水作業。中天新聞網 ・ 1 天前