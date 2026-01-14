新竹縣茶花節「茶花原樹」 1／17、18日文化局廣場「原味」登場



115年新竹縣茶花節「茶花原樹」，將於1月17、18日兩天在文化局廣場舉辦，今年活動特別結合台灣原住民元素呈現茶花之美，除了阿美族舞蹈、原民美食、原民文創，凡參加付費活動者可獲贈茶花苗，特定時段穿著整套原住民服飾打卡，還可獲得神秘小禮物。縣長楊文科表示，茶花是新竹縣的縣花、是中國十大名花之一、也被全球時尚牌的服裝、配件廣泛運用在設計中，歡迎大家相約賞茶花迎新春。



縣政府農業處表示，這場茶花原民盛宴訂於1月17日10點開幕，從花蓮移居新竹的原住民團體，將搭配韻靚、中崙舞蹈團及御風太鼓團，結合原民及茶花元素，舞出阿美族豐年祭的熱情及活力。

農業處說，1月17日至2月1日特別在文化局美術館展出西畫大師洪東標帶領的水彩創作研習班，以山茶花為主題創作，素人畫家黄家馨也結合茶花畫作、茶花文創絲巾、裝置藝術一併展出。配合「茶花原樹」主題，20多幅展出的畫作中，有將茶花變身女帽裝飾、原住民豐收、還有茶花和縣鳥-五色鳥同框。在地藝術家匯客巿蔣育鳯老師，也帶領學員設計以「茶花原樹」為主題花藝展出。活動內容還有茶花手作DIY、茶花雕塑DIY、贈送茶花苗及文創攤位等。



新竹縣茶花園藝研究學會理事長范秀英表示，文化局美術館長廊展出70盆包括芙蓉香波、紫丁香、新那蒙新蒂、東戀、喬伊肯德力特、越姿、越之乙女、夢娜玫瑰、姬、金茶花、宮廷歌舞、廣東粉、海棠、貝拉、西莉米契爾等樹種的茶花，展期到2月1日止。另外，學會也彙整縣轄內20處之私人茶花園區相關資訊，結合各旅遊景點，在115年2月28日前規劃浪漫茶花遊，邀請共襄盛舉，報名請洽新竹縣茶花園藝研究學會粉絲頁。