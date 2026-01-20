新竹縣藍天變綠地？傳賴清德密談勸「他」參選 盼成2026關鍵力量

即時中心／黃于庭報導

2026九合一大選將至，朝野各黨派積極布局，多縣市人選已陸續拍板。新竹縣部分，藍營由立委徐欣瑩、副縣長陳見賢2搶1爭取提名；綠營則是竹北市長鄭朝方出戰呼聲高。對此，《上報》昨（19）日報導，總統兼民進黨主席賴清德近期出席活動時，與鄭朝方密談近2個小時，勸進對方參選新竹縣長，就等選對會最終拍板決定。

根據《上報》獨家報導，賴清德去（2025）年前往新竹縣參加後憲北部地區聯誼會的會長交接典禮，活動結束後與鄭朝方進行密談，以「總統力」勸進對方成為2026關鍵力量。據悉，鄭朝方對此表示，「老闆（指賴清德）要我什麼我都會做，不計毀譽」。

報導還提到，民進黨布局新竹縣一直都鎖定鄭朝方，因綜合各方民調，無論是藍營地方、綠營內參甚至媒體民調，鄭朝方均可大幅勝過徐欣瑩與陳見賢。不過，也有部分黨內人士警惕，畢竟新竹縣選民一項藍大於綠，民調結果有可能是藍營灌票、有心人士刻意操作等。

新竹縣竹北市長鄭朝方。（圖／民視新聞資料照）

事實上，國民黨在新竹縣整合存在危機，徐欣瑩對「7成民調、3成黨員投票」初選制度非常不滿，並喊話黨主席鄭麗文「比照民進黨全民調」。不過鄭昨日接受專訪稱，如果內部協調無法產生候選人，最後就會根據黨的規定進行初選，除非參加初選的候選人同意改變規則，不然根據黨的規定就是73制。

對於外界多次點名參選新竹縣長，鄭朝方日前回應，竹北最近一直被提起，謝謝政治前輩們的關心，這其實也間接說明了1件事，竹北的改變大家都看得見，過去這麼多年，那些曾被提出、卻未能落實的美好，努力一項一項把它完成。現在每位人選都有公職舞台可以展現，真的無需彼此比較，請誠實面對自己，對民眾而言，改變有感，才是真實的。

