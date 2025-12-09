新竹縣藍營內戰白熱化 陳見賢競辦暗示遭徐欣瑩網路攻擊

明年新竹縣長選戰，國民黨立委徐欣瑩（右）、林思銘以及國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（左）都有意爭取提名。（圖／陳見賢競辦提供、李智為攝）

明年新竹縣長選戰，國民黨立委徐欣瑩、林思銘以及國民黨新竹縣黨部主委陳見賢都有意爭取提名；陳見賢競選辦公室近日批徐欣瑩「未獲國民黨提名時縣長與立委皆敗選」，並要求勿擾亂黨內提名機制，遭徐欣瑩辦公室回斥「應互相尊重、不做批評對手的事」。對此，陳見賢競辦發言人田芮熙今（9日）表示，只是闡述基層疑慮卻被貼上批評標籤，還先後看到不明人士發動網路攻擊，在背後發動的人到底是誰？

田芮熙今說，徐欣瑩辦公室面對質疑稱「都是黨內同志，互相尊重，不做批評對手的事情。」但基層多年累積的疑慮，卻被簡單貼上「批評」的標籤；且至今未見任何負責任的具體回應。如今更先後看到不明人士在網路上發動攻擊，在背後發動網路攻擊的人，到底是誰？若經得起檢驗，為何要迴避問題？

廣告 廣告

田芮熙指出，陳見賢上月宣布參選當週就陸續開始出現網路攻擊，本月6日下午起，接連有網路社群攻擊陳見賢；9日新竹縣議會副議長王炳漢公開支持陳副縣長後，同樣攻擊手法又再度出現，「讓人感覺到，似乎有人不喜歡你談論選舉，就連王副議長支持陳副縣長也不行？」

田芮熙強調，對於相關發文模式具備一致性，已全面留存資料，確保新竹縣藍營的團結不受外力干擾。至於徐辦聲稱的「批評」，田芮熙直言，竹縣基層長期承受的遠不止「批評」兩字而已。

田芮熙說，每當徐欣瑩落選或政治空間受限時，國民黨接納並助其重新上位後，黨換來的卻是分裂與傷痕。例如徐欣瑩2012年以全國最高票當選立委，2015年卻退黨；2018年更挑戰國民黨提名的楊文科，引發藍營內傷。

「那段陰影，基層怎麼會忘記？」田芮熙說，如今基層最深的疑慮是，國民黨是今天的夥伴，還是明天的對手？這些都是來自基層真實、而且不能再被忽視的問題。

田芮熙強調，徐欣瑩當年擔任議員期間或是回到國民黨選上立委，陳見賢始終全力支持，換來的總是對立。新竹縣仍處於協調整合的團結階段，對於陳見賢獲得各界支持，就被有心人士把藍營團結及整合過程，扭曲為「喬」，根本是在偷換概念，更是破壞團結，甚至危及國民黨整體布局。



回到原文

更多鏡報報導

新竹縣長選戰藍營「3搶1」底定 徐欣瑩表態：義不容辭、全力以赴

陳見賢正式宣布參選新竹縣長！竹縣議長力挺：新竹需要說到做到的縣長

藍營新竹縣長之爭開跑！將成3搶1局面 林思銘籲「全民調」初選