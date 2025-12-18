新竹縣藍營內鬨！陳見賢陣營開砲 轟徐欣瑩「把同志當敵人」

國民黨新竹縣副縣長陳見賢已宣布參選下屆縣長，今天上午面對同黨立委徐欣瑩也宣布參選，強調未來就是「兄弟登山各自努力」。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨立委徐欣瑩今天(18日)上午宣布參選下屆新竹縣長，之前副縣長陳見賢已先宣布參選，一早受訪回應語氣還算平和，但幕僚隨後開砲，競選辦公室發言人田芮熙發稿轟徐欣瑩「一邊爭取國民黨提名、一邊砲打藍營基層」、「角色錯亂又把同志當敵人」！

徐欣瑩宣布參選並對外宣稱「這場選舉不是派系運作、不是政治交換」。對此，陳見賢競辦指出，徐欣瑩政治論述已出現根本性矛盾與嚴重角色錯亂，不僅無助於藍營團結，反而對國民黨新竹縣基層造成二次傷害。

廣告 廣告

陳見賢競辦表示，目前無法迴避的基本事實是，徐欣瑩現在爭取的是「國民黨提名」，而不是過去曾脫黨參與的民國黨、國會政黨聯盟。

既然要代表國民黨參選，卻邊爭取提名，邊把支持陳見賢的國民黨籍議長、副議長、議員、鄉鎮市長等基層同志打成「派系運作」與「政治交換」，讓基層無法接受。

過去對黨不忠誠、背叛藍營的政治選擇尚未交代清楚，如今角色再度嚴重錯亂，不僅未展現承擔，反而反過來攻擊黨內同志，形同把並肩作戰的夥伴當成敵人。

競辦發言人田芮熙質問徐欣瑩所謂的「派系」，究竟指的是誰？所有公開力挺陳見賢的縣議會、鄉鎮市長及代表會成員？還是整個國民黨在竹縣的基層體系？

她說，這種全面抹黑藍營同志的說法，和徐欣瑩過去對藍營不忠誠、公開脫黨、另組政黨的政治選擇，至今從未有過一句道歉，都是目前竹縣藍營所難以接受的。

田芮熙說，徐欣瑩當前的言行，已讓藍營地方基層高度質疑其政治穩定性與誠信基礎。

她強調，既然要爭取國民黨提名，就請先承認國民黨、尊重國民黨、停止攻擊國民黨。並且針對問題，回應問題，不要閃躲。

【看原文連結】

更多自由時報報導

徐欣瑩宣布參選2026新竹縣長

徐欣瑩參選新竹縣長 陳見賢：兄弟登山各自努力

不敢提倒閣 國民黨苦無其他有效反制作為

自由爆新聞》藍白還在當機？街訪「支持倒閣改選嗎」民眾秒回：贊成！

