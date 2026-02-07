新竹縣藍營初選兩強爭霸如何解？ 陳鳳馨憂走向分裂

國民黨2026新竹縣長提名競爭白熱化，6日一份最新民調顯示，陳見賢在黨內互比中以41.8%支持度勝過徐欣瑩的33.8%，差距逾8個百分點，是陳見賢首次在全民調中逆轉勝。對此，媒體人陳鳳馨示警，此民調凸顯悲觀局面，即黨內初選即便確定人選，另一人也不會退，這種情形在過去屢見不鮮，也就是藍營分裂。

徐欣瑩（左）、陳見賢（右）。（合成圖）

國民黨中央2次協調未果後，將採全民調與黨員投票「七三制」辦理初選。

根據《鋒燦傳媒》6日公布的民調，在政黨對比式題型中，陳見賢若對上民進黨可能人選竹北市長鄭朝方，以50.3%支持度大幅領先鄭朝方的31.1%，兩人差距約19個百分點，無法決定為18.6%。徐欣瑩則以43.8%勝過鄭朝方的35.9%，兩人差距約8個百分點，無法決定為20.3%。陳見賢不僅在對比式題型與鄭朝方的差距高達19.2個百分點，勝過徐欣瑩與鄭朝方的差距7.9個百分點達11.3個百分點。

媒體人陳鳳馨在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，2026年縣市長選舉，藍營執政縣市裡面，她第一悲觀的是新竹縣。她認為，兩人直到最後都不會退讓，即使黨內初選確定人選，另一人也不會退。陳鳳馨說，從《鋒燦傳媒》民調結果，凸顯了一個最讓她擔心的一件事，陳見賢、徐欣瑩兩人都可以宣稱自己出來選都可以贏過綠營對手，這種情形在過去屢見不鮮，藍營也就是這種情況下分裂。

陳鳳馨。（中天新聞）

陳鳳馨指出，從過去選舉結果來看，在雙方互爭下，一旦開放讓兩人同時競選，在派系對立下，選票是不會流到對方陣營，新竹縣的情況很令人擔憂。新竹縣縣長候選人之提名，由國民黨新竹縣委員會依據「黨員投票」占30%與「民意調查」占70%之結果，決定提名名單，經中央提名審核程序，報請中央常務委員會核定。鄭朝方在1月底時並未鬆口是否角逐新竹縣長大位，僅表示將這一切交由大眾決定，現階段的重心依然是專注於市政工作，履行身為市長的職責。

上述民調為《鋒燦傳媒》針對陳見賢、徐欣瑩、鄭朝方等3位新竹縣長可能參選人所公布的首波「2026新竹縣長初選民調」係委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以電話資料庫系統隨機抽樣），訪問時間為2026年2月2日、4日、5日（共3日），調查對象為戶籍設在新竹縣且年滿20歲的新竹縣民，實際完成之有效樣本數為1072，在信心水準訂為95%下，抽樣誤差約為±2.99%，並依性別、年齡、行政區人口比例結構進行加權。

