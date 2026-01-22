新竹縣藍營大內鬥？陳見賢控黨內初選「黑函如影隨形」

即時中心／潘柏廷報導

國民黨籍新竹縣長楊文科，即將在今年（2026）兩任任期屆滿，引起黨內有意角逐的人士競逐；歷經多次協調後，仍無法確定決定由誰代表藍營參選，最後也只能進入黨內初選階段。其中，參選人之一、新竹縣副縣長陳見賢今（22）日則在臉書指控，在黨內初選的關頭，黑函與抹黑如影隨形。

陳見賢今天在臉書表示，直到現在，他的抽屜裡始終放著一張「無刑事紀錄證明書」。那薄薄的一張紙，對許多人來說或許平凡，但對他而言，那是警政機關給他的清白，是他用半輩子去守護的尊嚴。

接著，陳見賢稱，無論有心人想抹黑造謠，想製造紛擾，「我依然是那個，我不是黑道，更不是流氓」；他回憶，自己1985年為24歲，剛脫下軍裝，對未來滿懷憧憬，記得那天，他坐在麵店，熱騰騰的麵剛端上桌，筷子還沒動，他就被帶走了。

「那一刻，世界靜止了」，陳見賢說，在那個時代的陰影下，因為「一清專案」，他未經審判，以「叛亂罪」之名送往管訓，那個罪名比山還要沉重，是他人生中最寒冷、也最漫長的3年。最終，無具體事證，不起訴釋放。

他說明，自己消失的那一千多個日子，是父母流乾眼淚、在悲傷中度過的歲月。他在黑牢裡，身心受創、遭受不人道對待的苦，只能獨自承受。「我這輩子從未傷害過人，更不曾作奸犯科、燒殺擄掠。如果說一個24歲剛退伍的年輕人是黑道老大，那真的『太抬舉我』，也太低估了那個時代的荒謬」。

因此他宣稱，回歸社會後結婚生子，看著孩子熟睡的臉龐，更明白「平安」兩字的重量，自己也投身公共事務，是因為親自走過那段黑暗，所以更想為他的鄉親，守護住每一份得來不易的光亮。

「也許我的個性海派，但我對家鄉的初心從未改變」，陳見賢又說，中央該給新竹縣的建設會去爭；孩子該有的教育會去拚；長輩需要的長照，以及每天在走的交通，則會一條一條替大家爭取，這是他餘生最想做、也最該做的事。

話鋒一轉，陳見賢指控，遺憾的是，在黨內初選的關頭，黑函與抹黑如影隨形。看著那些塞在鄉親車上的惡意，他不為自己難過，但他心疼大家受驚擾，「越是艱難的時刻，我越清楚自己為何要堅定地走下去，因為我守護的，從來不只是個人的名譽，而是我們家鄉那份純樸的正直，還有我們共同的未來｣。

最後，陳見賢喊話，他曾走過最漫長的夜，所以不怕黑，而那些仇恨，想把他拖回黑暗，卻永遠無法擊碎他的靈魂，「鄉親的愛與支持，是我最珍貴、也最想呵護的微光」。





