新竹縣藍營陷「排黑」風暴 賴清德親征擬推清新牌強攻

2026年選戰佈局已悄然啟動，在備受矚目的新竹縣市戰區，國民黨雖在新竹縣握有長期執政優勢，近期卻因地方派系內鬥與司法案件頻傳而現隱憂，綠營人士表示，兼任民進黨主席的總統賴清德已將新竹縣視為「反攻北台灣」的戰略破口，有意徵召竹北市長鄭朝方，以清新治理對比黑金舊勢力，試圖在科技重鎮複製翻轉選情的劇本。

知情人士指出，綠營鎖定竹縣作為反攻北台灣的關鍵主因是日前吳子嘉爆料，曾遭管訓的陳見賢以副縣長之姿主導都更重劃、捲入土地弊案爭議，而先前也曾有媒體報導，包括竹縣現任議長張鎮榮、副議長王炳漢等多位民代，疑出身風飛砂幫派，雖都遭否認，但地方上還是黑影幢幢。

他表示，而陳見賢身邊倚重的幕僚、前竹北市代表會副主席田耕豪在2018年連任後，為競選市代會主席，其叔叔、助理行賄數名市民代表當選人；陳見賢、張鎮榮、王炳漢等人，不乏旗下幹部或支持者賄選買票遭判刑的難堪紀錄。

現任竹北市代會主席林啟賢，找人頭盜領代表會臨時員薪資，遭檢方傳喚到案，卻企圖出境逃逸，最後在桃園機場出境櫃台前被拘提、收押，最後法院以偽造文書判決。

綠營人士不諱言指出，縣長楊文科任內通過多起大型重劃案，農地變更建地後市值高達千億，「竹北豐采520天坑」一案，楊文科和工務處長江良淵雙雙涉入，圖利建商遭起訴，相關案件審理中，預計在年內宣判。

地方人士則是透露，新竹縣在地幫派如風飛砂，圍事擾亂秩序早已不是新聞，重要幹部藉選舉漂白，從重大建設案攫取好處，風飛砂成員分食地方開發利益，再以這些地下金流轉為選舉資金，成為一種惡性循環，危害民主基石。

隨著竹科效應外溢，新竹縣已非傳統農業縣，大量移入的科技背景選民對「黑金政治」採取零容忍態度，這股新興民意極可能成為賴清德「掃黑牌」的最佳助燃劑。

目前各方民調顯示，鄭朝方若對上形象受爭議的藍營對手，勝算不容小覷，綠營人士認為，這場選戰不僅是地方首長之爭，更被視為賴清德掃除黑金政治、收復北台灣版圖的指標性戰役。

