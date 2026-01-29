新竹縣藍營黨內互打 徐欣瑩：支持開放參選

▲國民黨立委徐欣瑩宣布支持開放參選。（圖／徐欣瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新竹縣長初選殺的刀刀見骨，副縣長陳見賢、藍委徐欣瑩激戰，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今突發表聲明，宣布將辭去黨部主委一職。不過，徐欣瑩似乎仍不願接受，今（29）日宣布，支持陳見賢所提「開放參選」。

徐欣瑩今天在臉書指出，「欣瑩支持陳見賢同志所提開放參選」，這些日子以來，看著大家對2026年縣長初選的關注與擔憂，自己也一直在思考，看到陳見賢近期數度提出「開放參選」的主張，自己也反覆思考了許久。

徐欣瑩說，如果「堅持公平公正」會造成僵局，那徐欣瑩願意退一步，支持陳見賢「開放參選」的主張，既然兩位參選人在「開放參選」上有了共同的交集，那麼這就是我們攜手走向未來的最大公約數，為了新竹縣，全力以赴。

