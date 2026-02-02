新竹縣藍軍內戰！徐欣瑩是否脫黨球回黨中央 避免種瓠仔生菜瓜要回全民調

藍營新竹縣黨部今日上午9點公告黨中央提名辦法，對於徐欣瑩揚言參選到底「一切都予以尊重。」（圖片來源／徐欣瑩臉書）

國民黨新竹縣提名恐鬧出脫黨參選風暴。立委徐欣瑩不滿黨中央提名「七成民調、三成黨員投票」的「七三制」，擬參選到底，另一位參選人副縣長陳見賢則呼籲回歸制度。據了解，地方分裂成兩派，一派主張依「七三制」遊戲規則辦理，一派則呼籲黨中央介入，再改成「全民調」方式，為分裂危 機解套。

藍營新竹縣黨部今（2）日上午9點公告黨中央的提名辦法，地方黨部指出，先前協調雙方未果，既然黨有提名機制，就照相關辦法去走，至於徐欣瑩揚言參選到底「一切都予以尊重。」

徐欣瑩與陳見賢爭取黨內提名，黨中央歷經兩度協調未果，徐堅持採用「全民調」，陳見賢於協調時一度主張「開放參選」，後來則是強調回歸黨內機制，即「七三制」。

而徐欣瑩與陳見賢雙方陣營看似「殺紅眼」。地方傳出，徐的支持者已經做好最後脫黨參選，成另類「三腳督」的心理準備。陳見賢則勤走總工會、家扶中心等行程，並與新竹市長高虹安同台，展現「藍白合」意願。

必要時無須黨員投票，黨中央隨時可介入

徐欣瑩可能脫黨參選的宣告，是在1月31日表態反對「七三制」，認為是不折不扣的「黑箱作業」，更可能使民進黨以「掃除黑金」為名，造成「一屍五命」的年底選舉關鍵破口，如果體制內無法伸張正義，她將直接訴諸新竹縣民「參選到底，絕不退縮！」

藍營地方重量級人士指出，根據黨的提名辦法，在登記後還有協調機制，初選結果要再送黨中央核定，「必要時也可以不做黨員投票，黨中央隨時都可以介入。」

新竹縣副縣長陳見賢（左二）依自己步調勤跑基層，並釋出「藍白合」意願。（圖片來源／陳見賢臉書）

因為根據國民黨新竹縣黨部公告的選舉提名特別辦法，第4條第二段規定，「必要時，中央提名協調小組得決定是否辦理黨員投票。」

這位人士再以新竹縣、竹北市過去多次提名為例，都是採取全「全民調」，這是第一次看到有「三成黨員投票」的規定，這是「恐龍時代」久遠以前的做法，現在當然要愈改愈好。

徐欣瑩跳腳有原因，藍營分裂民進黨直接當選

「黨中央有很大的權力。」他並強調，只要是改成進步的「全民調」，輿論一定會支持，再加上黨工光是在新豐鄉，就傳只有陳見賢到場的逾50場客廳會，「難怪徐欣瑩會跳腳。」

他並強調，就連民進黨在各縣市提名民調，都是「全民調」，既然徐欣瑩表達參選到底，就有「脫黨參選」的可能性，但是現在黨中央還有介入與協調的空間。

如何避免徐可能脫黨參選解套？專家認為，「球」已經要回到黨中央，如果國民黨主席鄭麗文展現智慧，採取「全民調」方式，大家都會遵守、沒話可說，就不會出現送槍給民進黨，「種瓠仔生菜瓜」的最壞狀況。

專家也稱，藍營只要分裂，就很可能讓民進黨直接當選，徐如果脫黨參選也一定選不上，但既便最後並未分裂，初選裂痕已難彌補。

根據藍營提名辦法規定，將於5日至6日辦理領表，並於9日至11日登記，至於黨員投票時間，則是定在3月28日進行。

(原始連結)





