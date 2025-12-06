新竹縣表揚27位身心障礙績優服務人員 肯定其專業及熱情

新竹縣表揚廿七位身心障礙績優服務人員，肯定其專業及熱情，更因他們的熱情引燃更多希望之光。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府六日舉辦「一一四年度新竹縣身心障礙福利服務績優人員表揚活動」，表揚廿七位長期投入身心障礙福利服務的優秀夥伴。

縣長楊文科感謝這群在第一線默默付出的服務者，以專業、耐心與熱情陪伴身心障礙者，也讓竹縣的身心障礙支持網絡更加完善。

新竹縣肢體障礙協會理事長陳春梅，自身為輪椅使用者，仍以身作則參與志工服務。她始終相信「有愛就有力量」，多年來積極協助肢障朋友爭取照護與輔具資源，曾經成功媒合一名長期臥床者獲得急需的居家照顧，個案感動地向她說「謝謝你們沒有放棄我。」，她以堅定的使命感持續在弱勢服務的道路上前行。

伊甸社會福利基金會新竹分事務所周泰宇，擁有職能治療師證書及甲、戊類輔具評估專業資格，善於整合長期累積的經驗，協助身障者迅速找到合適的輔具與生活支持，提升其獨立性與自我照顧能力，是許多家庭心中的專業後盾。

於今年九月已故的新竹縣脊髓損傷者協會李達榮，面對多發性骨髓瘤與脊髓損傷等疾病仍不向命運屈服，以自身生命故事鼓勵更多身障朋友，生前積極服務、樂於分享的精神深深影響周遭人，留下珍貴而溫暖的公益足跡。

社會處長陳欣怡表示，在紓緩高照顧負荷家庭壓力方面，針對身心障礙者啟動「照顧服務體驗」與「緊急照顧服務」，經專業社工評估有需求者，都可透過「照顧服務體驗」方案，量身安排體驗日間社區日照、作業活動或住宿型機構服務。

另外，身障者的照顧者因突發疾病、意外或其他緊急狀況而無法即時提供照顧時，縣府將媒合「緊急照顧服務」機制，提供即時支援依照實際情況安排居家式或機構式照顧服務，協助家庭度過難關，安心喘息，並由政府全額補助費用。