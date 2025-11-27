新竹縣表揚9耆老志工 盼更多人用愛串起獨老微笑

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣80歲的王增仁，2020年加入社團法人台灣社工人共好發展協會獨居老人關懷服務，打電話給多個鄉鎮的獨居老人家聊天，把長輩當作自己的父母親一樣，逗他們開心，迄今已服務逾千個小時；高齡90歲的蘇添明也加入獨老服務2年多，在關西鎮協助到宅訪視工作，經常自掏腰包送物資，還會唱詩歌，希望受關懷者能擁有一個快樂的心！

新竹縣政府社會處與台灣社工人共好發展協會共同舉辦新竹縣獨居長者關懷服務志工表揚大會，表揚9位年滿75歲、年度服務時數達120小時以上的耆老志工。其中，最高齡的志工蘇添明，2年多來累積150小時的志工服務時數，他認為陪伴是最長情的告白，如果物資不足，自己還自掏腰包添購麵條、八寶粥等，還會唱詩歌給受關懷者聽，關心他們的身體狀況；蘇添明說，只要自己身體還可以，他會繼續做下去。

服務時數最多者的王增仁先生，5年多來累積服務時數達1382小時，以愛串起獨老的微笑，電話關懷服務的獨居長者遍及關西鎮、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉、橫山鄉、竹東鎮、芎林鄉以及湖口鄉。王增仁說，自己的父母親過世後，決定走出來服務長輩，把他們當成自己父母親一樣；對他來說，做志工沒有局限年齡，看長輩如同看到自己父母，他的心情也很愉悅，每天都很快樂。

社會處長陳欣怡表示，目前透過戶籍初篩的獨居(戶)長輩有1萬6589人，透過各鄉鎮市公所民政系統的村里幹事以及里鄰長協助，已初步清查9653人，實際已列冊獨居長輩有1262人。中間落差需要志工們實際了解後進行需求評估，包括長輩是否確實獨居有無親友陪伴及關心他們。

目前社會處與15個民間單位合作，共招募299位志工夥伴投入關懷獨居長輩的服務，提供到宅訪視、電話關懷、就醫陪同及生活協助等服務。社會處呼籲，期待更多民眾加入志願服務行列，一起成為守護長者的重要力量。詢問電話：(03)558-6238 台灣社工人共好發展協會王督導。

