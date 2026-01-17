新竹縣豐湖社區大學成果展 展現終身學習深耕力量

▲短短一年即展現豐沛的行動力與在地連結成果。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】為展現地方終身學習推動成果，新竹縣豐湖社區大學今(17)日辦理年度成果展，透過課程成果展示、公民行動分享與社群交流，呈現自成立以來深耕地方、培力社區的累積能量。副縣長陳見賢表示，豐湖社區大學於113年2月正式成立，是縣內推動終身教育與公民社會的重要新據點，短短一年即展現豐沛的行動力與在地連結成果，114年開設105門多元課程，選課學員已成長至1543人。

▲新竹縣豐湖社區大學今日辦理年度成果展。

副縣長陳見賢表示，豐湖社區大學積極與校園合作推動K12教育連結計畫，將地方知識學向下扎根，透過與信勢國小合作辦理「菜園探險家」課程，引導學童走入校園菜園，學習農作、生態與食農教育，培養環境關懷與動手實作能力，並攜手湖口高中辦理湖口老街走讀活動，結合社區文史資源，帶領學生認識地方產業發展、老街空間紋理與客庄文化脈絡，讓學習跨越課本，連結真實生活與土地記憶。

成果展中，也可見社大師生投入地方文史田野調查、耆老口述歷史訪談、傳統民俗保存及文化藝術介入社區的實踐成果，逐步建構「豐湖地方學」資料庫，承載地方歷史記憶，強化居民在地認同，同時培育能夠探索百工職人、推動地方創生的在地人才，為社區注入持續成長的動能。

教育局長蔡淑貞強調，豐湖社區大學的成立與發展，正是縣府推動地方終身學習重要成果，透過社區大學作為平台，串聯社區、學校與公民社群，深化在地議題的紮根與行動，並呼應SDGs永續發展目標，推動地方共創、多元文化融合與區域共學。未來縣府將持續支持社區大學發展，讓終身學習成為縣民生活的一部分，共同打造兼具文化厚度與永續韌性的宜居新竹縣。

此外，115年度春季班課程將於3月開課，1月底可向各社大辦公室報名，一起參與在地學習，課程查詢網址如下：竹北社大https://zb.course.org.tw/；竹東社大https://zd.course.org.tw/course/；豐湖社大 https://fonghu.course.org.tw/。