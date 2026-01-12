新竹縣貓奴注意 115年起實施貓隻強制寵物登記

▲ 新竹縣115年起貓隻強制辦理寵物登記違者將吃罰單。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】現在住家普遍變小，獨立好照顧、提供滿滿情緒價值的貓咪成為飼養物的熱門選項，新竹縣近3年縣內貓隻登記成長幅度已超過狗36%，為落實源頭管理、強化動物保護及飼主責任，新竹縣動物保護防疫所表示，依農業部公告規定，自115年1月1日起，貓隻正式納入強制寵物登記之對象，提醒養貓民眾依法為家中的喵星人報戶口，快帶家中貓咪至動物保護防疫所或委託寵物登記站植入晶片並辦理寵物登記，避免因疏忽吃上罰單！

動保所提醒，家貓已正式納入強制寵物登記管理，尚未完成登記者應儘速辦理。透過寵物登記制度，可快速辨識寵物身分，協助走失寵物尋回並防止棄養，如未依規定辦理，將依《動物保護法》處以新臺幣3,000元至15,000元之罰鍰。

動保所指出，飼主只要攜帶身分證明文件，帶著家中犬貓前往動保所或委託寵物登記站，即可完成晶片植入與寵物登記；完成登記後，相關資料會同步建置於寵物登記管理資訊網中，飼主也可自行上網查詢名下寵物的登記資訊。

動保所統計112年至114年間新竹縣犬貓寵物登記總數，犬隻登記數由112年的25,528隻逐年增加至114年的29,724隻，成長幅度約16%；貓隻登記數由17,301隻成長至26,355隻，三年來成長幅度高達52%。

動保所呼籲，依規定為家中犬貓完成登記、絕育並落實狂犬病防疫措施，是負責任飼主應共同遵守的基本原則，請民眾儘速為家中犬貓完成寵物登記。