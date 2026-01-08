新竹縣財力分級升級反被砍補助？徐欣瑩抨擊中央：懲罰好學生

行政院主計總處與農業部近日調整各縣市財力分級，新竹縣被調升為第一級，與資源豐富的台北市並列。國民黨立法委員徐欣瑩於今（8）日表達強烈不滿，指出新竹縣雖財政狀況改善，但與直轄市仍有巨大落差，此舉將導致中央對地方的補助比率大幅降低。她警告，這不僅變相稀釋地方資源，更將迫使縣府編列更多配合款，恐嚴重排擠其他公共建設與社會福利預算。

國民黨立委徐欣瑩。（圖／徐欣瑩臉書）

徐欣瑩進一步說明，新竹縣作為非直轄市，在統籌分配稅款與一般性補助款的分配上，原本就遠不及台北市等六都。如今中央僅因新竹縣財政管理得當，就將其財力分級提升至最高級別，導致在農路、水路改善及災後復建等工程的補助款銳減。她認為這種齊頭式的平等完全忽視了城鄉差距與實際財政規模的懸殊，對於正在發展中的新竹縣極為不公。

新竹縣政府。（圖／資料照）

針對補助縮水的衝擊，徐欣瑩分析，當中央補助減少，地方政府為了維持建設進度，勢必得自籌更多經費填補缺口。這筆額外的支出將直接壓縮縣府在教育、社福及其他基礎建設的可用資金。她形容這是「懲罰好學生」的錯誤政策，讓致力於開源節流的地方政府反而陷入財政困境，甚至影響到縣民的權益。

徐欣瑩最後呼籲，行政院與相關部會應正視新竹縣與直轄市在財政體質上的根本差異，不應單純以財力分級作為補助依據。她要求中央重新檢討這項分級制度，或在特定建設項目上採取脫鉤處理，維持原有的補助比例，確保新竹縣能獲得合理的資源挹注，避免因「虛胖」的財力分級而犧牲了實質的地方發展。

