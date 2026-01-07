新竹縣財力變第一級「自籌款比例要增加」 縣府說話了

新竹縣財力級次從原本的第三級連跳兩級，成為與台北市同等級的第一級，未來自籌款比率將要調高，不過縣府表示，中央補助款協助仍可以減輕整體財源負擔，仍有益於竹縣。（陳育賢攝）

因應新版財劃法修正，新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」近日出爐，新竹縣從原本的第三級連跳兩級，成為與台北市同等級的第一級，且自民國115年起適用，意指今年起新竹縣政府自籌款比率將要調高，未來負擔更重；竹縣府表示，未來雖增加縣庫負擔，但中央補助款協助仍可以減輕整體財源負擔，仍有益於竹縣。

據了解新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」，115年度的新版財力分級，新竹縣從原本 的第三級，連跳兩級，與首都台北市並列第一級，未來自籌款比率將會調高。

縣府表示，此次經行政院核定自115年度起3年財力級次升為一級，較前次112至114年度第三級提升二級，與新竹市、台北市及台東縣財力級次相同。

縣府指出，竹縣在爭取中央補助計畫時，未來雖增加縣庫負擔，然有中央補助款協助可以減輕計畫整體經費的財源負擔，仍有益於竹縣，且中央部會也會視補助個案參考財力級次補助，各局處在爭取部會補助時可盡量向中央以及請求立委協助，建議爭取提高補助比率，因此今年度竹縣各重大建設經費暫不受影響，仍會繼續推動各項計畫。

