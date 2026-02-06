新竹縣選情民調曝光！陳見賢、徐欣瑩這麼說

▲《鋒燦傳媒》今（6日）公布新竹選情最新民調顯示，副縣長陳見賢以50.3%支持度大幅領先竹北市長鄭朝方的31.1%，藍委徐欣瑩則僅以43.8%險勝鄭朝方的35.9%。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 新竹縣長楊文科年底將卸任，藍營內部有現任副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩相爭，綠營人選雖未定，但以竹北市長鄭朝方的參選機會最高。《鋒燦傳媒》今（6日）公布新竹選情最新民調顯示，陳見賢以50.3%支持度大幅領先竹北市長鄭朝方的31.1%，徐欣瑩則僅以43.8%險勝鄭朝方的35.9%。

對此陳見賢強調，民調數據僅供參考，面對目前的領先態勢，他只深感責任重大。對於每一份託付，他都心存感激，誠摯感謝新竹縣民的肯定與信任。他認為，縣政推動從來沒有捷徑，唯有秉持「一步一腳印」的精神，才能將交通、產業與智慧教育等施政藍圖，逐一轉化為具體成果。

廣告 廣告

陳見賢說，他會以穩定、務實的治理回應大眾期待，才是真正對得起這份信任。未來每一天，他都將持續專注於政策溝通與公共討論，腳踏實地推動各項建設，團結各界力量，讓新竹縣穩健向前。

徐欣瑩團隊回應，抱持平常心看待，也對陳見賢展現出的民意支持感到高興。既然特定的民調中創造亮眼成績，誠摯呼籲陳見賢應順應民意、接受民意，同意『全民調』的初選機制，讓新竹縣民能直接參與、公開檢驗，這不僅是展現高度，更能為國民黨在新竹縣選情注入最強的團結能量。

徐欣瑩也指出，近期同時接獲許多民眾反映，接到某民調電話時題目有嚴重誤導，包含先提示了「知不知道徐欣瑩曾是民國黨」等等引導式提問，企圖混淆視聽、干擾判斷，期待選舉能夠帶來的是公平公正的過程，才能真正為新竹縣帶向陽光政治。

根據《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行的最新「2026新竹縣長初選民調」，陳見賢在政黨對比式題型中已突破過去與鄭朝方緊咬誤差範圍的「黃金交叉」，以50.3%支持度顯著勝過鄭朝方31.1%近20個百分點；徐欣瑩則僅以43.8%險勝鄭朝方35.9%僅近8個百分點。

《鋒燦傳媒》針對陳見賢、徐欣瑩、鄭朝方等3位新竹縣長可能參選人所公布的首波「2026新竹縣長初選民調」係委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以電話資料庫系統隨機抽樣），訪問時間為2026年2月2日、4日、5日（共3日），調查對象為戶籍設在新竹縣且年滿20歲的新竹縣民，實際完成之有效樣本數為1072，在信心水準訂為95%下，抽樣誤差約為±2.99%，並依性別、年齡、行政區人口比例結構進行加權。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

新竹縣初選激戰！陳見賢辭主委止血 發言人開嗆徐欣瑩：抹黑基層

挺徐欣瑩轟陳見賢！林為洲重砲抨擊：已變成醜陋不堪的霸凌式初選

不滿新竹縣初選「七三制」 徐欣瑩再轟：不改革恐因黑金一屍五命