新竹縣選情白熱化! 柯文哲當母雞 小雞搶C位你推我擠

政治中心／黃兆康、楊思敏、張智凱 新竹報導

新竹縣選情白熱化，國民黨還沒推出縣長人選，徐欣瑩和陳見賢互爭，民進黨則是竹北市長鄭朝方呼聲最高。民眾黨內對竹北市長這一席，就虎視眈眈，前主席柯文哲週日一早，母雞帶小雞，帶著邱臣遠和林碩彥掃街拜票，沒想到小雞們，為了搶柯文哲旁的C位，上演卡位大戰。

民眾黨前主席柯文哲來到新竹縣竹北，母雞帶小雞，與同黨籍有意角逐竹北市長的，新竹市副市長邱臣遠和新竹縣議員林碩彥，合體發春聯。

廣告 廣告

眾人受訪前，邱臣遠先一步站好位置，曾表達支持他的竹北市民代表游雅婷，也卡好位，中間留給柯文哲。

晚一步的林碩彥，與游雅婷你推我擠，就連柯文哲都重心不穩，被擠到後面。為了C位，上演卡位大戰，柯文哲趕緊出來維持秩序，在受訪過程中，「出手」移動位置。





新竹縣選情白熱化！柯文哲當母雞 小雞搶Ｃ位「你推我擠」

游雅婷卡位成功後，開心比耶。（圖／民眾黨直播）





新竹縣議員(民眾) 林碩彥：「竹北市長的人選，我想應該是要，還是由黨中央這邊來決定，會有一個公開透明的機制。

新竹市副市長 邱臣遠：「身為新竹黨部的主委，我的責任就是要推出最強的候選人。願意來去爭取這個服務的機會，我想這都是一個非常好的現象，那我個人也不排除任何可能。」

新竹縣議員(民) 蔡蕥鍹：「一個連連任議員都有可能有困難的人，那麼民眾黨究竟會派誰出來，參選竹北市長呢？答案好像已經漸漸揭曉了。」





新竹縣選情白熱化！柯文哲當母雞 小雞搶Ｃ位「你推我擠」

國民黨立委徐欣瑩送給柯文哲客家麻吉。（圖／民視新聞）





竹北市長這一席，眾人虎視眈眈，柯文哲輔選行程，還看到爭選新竹縣長的國民黨立委徐欣瑩同台．

同場掃街拜票、想選新竹縣長的國民黨立委徐欣瑩，一看到柯文哲，上前又是握手、又是送禮。

柯文哲：「(新竹縣長)一定會只有一組候選人，只要是候選人確定以後，我們都會討論如何合作，原則上還是會藍白合。」

藍營新竹縣長人選，陳見賢、徐欣瑩相爭，柯文哲是否選邊站？牽動藍白合．





原文出處：新竹縣選情白熱化！柯文哲當母雞 小雞搶Ｃ位「你推我擠」

更多民視新聞報導

《世紀血案》風波延燒！李千娜限動「黑底白字」宣布退出高雄櫻花季演出

那些年被黃國昌砍掉的武器！律師酸：中共要讚黃一人抵得上一個師

盧秀燕稱中央不支持台中 何欣純：既錯誤又荒謬

