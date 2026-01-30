新竹縣選戰升溫 周榆修：大新竹對民眾黨是重中之重

照片來源：《CNEWS匯流新聞網》資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

2026年新竹縣長選舉布局升溫，國民黨提名尚未定案，目前新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競逐，藍營協調進度備受外界關注，而藍綠之外的民眾黨在新竹地區又有舉足輕重地方，更添該區複雜度。針對新竹縣選舉布局與藍白合作可能性，民眾黨秘書長周榆修今（30）日下午回應表示，從客觀數據來看，2024年總統選舉在新竹縣的得票情況，相關數字大家都曉得，前主席柯文哲當然有期待，從數字上看，確實「有得一拚」。

周榆修強調，目前黨中央態度是尊重，而且不會介入國民黨的新竹縣長初選。據了解，國民黨大概在3月底會有其模式決定縣長候選人，民眾黨就是尊重而且祝福。

基於聯軍合作的默契，周榆修表示，希望國民黨在新竹縣能夠選得很順利，對民眾黨而言，整個大新竹是一個戰局，思考的不單只是新竹縣長，還包含竹北市，以及新竹縣議員布局。因為大新竹對民眾黨來講是「重中之重」，在這個前提之下，會以兩個目標來思考，第一個是以有自己的黨團為主要目標，第二個是竹北市長，這是一直在高度關注的部分。

對於竹北是否派人參選，周榆修回應表示，依照民眾黨公職人員提名規定，首長部分採徵召制，因此會徵召合適人選，希望能夠替竹北市民朋友服務。

至於竹北選舉是否與國民黨整合，周榆修說明，這會放在與國民黨的整體架構裡來談，大概有3件事情，這3件事情彼此環環相扣。

周榆修指出，第一是全國共同政見的整合，在野會有一些共同政見；第二是政黨協議，會與國民黨磋商一些通則性的協議，該協議是放諸所有縣市皆準，包含縣市長層級合作、鄉鎮市長層級合作，以及議員層級合作，希望能夠開誠布公，放在政黨協議裡談；第三才是雙方選戰工作小組的對接。

照片來源：《CNEWS匯流新聞網》資料照

【文章轉載請註明出處】