新竹縣長之爭將迎「藍綠白黃大亂鬥」？時代力量啟動布局 黨主席王婉諭動向曝

竹北市長鄭朝方是否代表民進黨參選新竹縣長，或是繼續競選連任，至今未有定論，民眾黨方面，新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥等人都表態參選，值此敏感之際，時代力量發布2025年度報告，當中除了提到時代力量已經正式啟動2026布局以外，也指出黨主席王婉諭「至今已在竹北深耕近一年」。

竹北市長選戰至今戰局混沌，鄭朝方尚未宣布競選連任與否，但傳出民進黨主席賴清德親自勸進鄭朝方參選新竹縣長；國民黨方面，立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢為新竹縣長提名競爭激烈，誰最後出線選縣長，也牽動國民黨竹北市長人選；民眾黨方面，去年就已決定參戰，創黨主席柯文哲上周更親自到竹北掃街。

時代力量11日發布年度報告，當中特別花一頁篇幅指出，王婉諭2025年3月起在竹北市啟動「加諭附小」，至今已在竹北深耕近一年，成為新竹縣極具指標項的社區協力據點，實質填補竹北公共空間與社福資源不足的缺口，並成功將選民對地方政治的不滿轉化成公共參與。

「加諭附小」臉書簡介提到，「加諭附小」基地是一個實體空間，一個位於竹北的兒少基地，一個陪伴孩子成長，陪伴家長育兒的聚落。「加諭附小」臉書11日也表示，王婉諭將在過年期間，帶著斗方到市場和大家見面，在新竹的朋友，可以直接到「加諭附小」現場索取。

