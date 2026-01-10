地方中心／黃兆康 新竹報導

隨著選戰逼近，新竹縣長寶座之爭，也愈來愈白熱化，藍營黨內之爭，立委徐欣瑩跟副縣長陳見賢互不相讓，陳見賢今天（10日）在竹東舉辦團結誓師大會。前一天38名藍營立委，大團結力挺徐欣瑩，明天徐欣瑩（11日）還要在湖口，舉辦首場大型造勢活動。

主持人：「陳見賢加油，陳見賢加油。」

舉著國旗高喊加油，新竹縣副縣長陳見賢，親切握住一雙雙支持者的手，希望能爭取支持。

新竹縣副縣長陳見賢：「因為之前我們林思銘委員在這裡，所以都是黨內同志，所以我就沒有過來了，所以今天是第一次，在我們竹東地區團結我們鄉親。」

新竹縣長藍營內，原本三搶一，林思銘退出後，現在變成陳見賢和徐欣瑩兩個人的對決。

國民黨立委：「國會挺欣瑩，新竹一定贏。」

週五一早，近40名國民黨立委排排站出，就連立法院長韓國瑜，也特別送上"心想事成"的花束。

立委（國）徐欣瑩：「這些專業的立委站出來支持欣瑩，如果能夠當選新竹縣長，一定能夠在立法院得到最多的支持，能夠爭取最多的經費，回到地方建設新竹。」





不只週五在立法院展現團結氣勢，徐欣瑩周日還在湖口舉辦首場大型造勢活動。藍營初選人選，三月前才會確定，兩人都把握時間，勤走基層。

時代力量黨主席王婉諭：「我一直在想的是，要如何能讓大新竹的施政能夠整合，解決現在步調不一，效率低落的問題。」

至於，時代力量黨主席王婉諭，近期動作頻頻，積極經營空戰，也都在地方開記者會，至於綠營部分，竹北市長鄭朝方，地方呼聲高，傳出民調領先藍營各潛在人選，但始終沒表態是否參選，隨著選戰逼近，各黨選將逐漸浮上檯面，也讓新竹縣長選情提前預熱。

原文出處：新竹縣長之爭白熱化 藍營徐欣瑩、陳見賢再交鋒

