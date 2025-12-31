新竹縣長之爭 黃士修：地方派系之所以為派系，正因地方民眾願意給予信任

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

隨著 2026 年地方大選腳步漸近，被視為一級戰區的新竹縣長選情備受關注。針對外界常以負面視角解讀「地方派系」對選戰的影響，知名評論員黃士修於社群媒體發文指出，各界應重新審視地方派系的本質。他直言：「地方派系之所以為派系，正因地方民眾願意給予信任。」強調派系並非單純的利益結合，更是深耕地方服務與組織的展現。

黃士修點評藍營新竹縣長之爭情勢。（圖／翻攝自黃士修臉書）

黃士修回憶2018年以核養綠公投案，常跑地方宣講，並關注各縣市選情，當時徐欣瑩以另外組「民國黨」投入新竹縣長選舉，並且在民調領先了大半年，楊文科為時任副縣長接受國民黨徵召參選，因為過去行事低調在媒體曝光度頗吃虧，但鴨子划水，在最後幾個月，終於翻轉勝出，楊文科得票率38%、徐欣瑩獲得32%選票（另民進黨推派鄭朝方獲得27%支持）。

廣告 廣告

黃士修指出，那一年給他的經驗是，不要天龍國看天下，真的要去地方走動，出了雙北，媒體訊息很多時候是滯後指標，別一竿子打翻地方派系，起手式喊「不是派系運作、政治交換」，當然會得罪人。地方派系之所以為派系，正因地方民眾願意給予信任。這是都市冷漠的台北人，很難體會的。

黃士修認為2026年的新竹縣，看來跟2018年很像，陳見賢與楊文科一樣是副縣長出身，在媒體曝光度吃虧，可是地方議員、鄉鎮長、代表會，都已整合完畢，另一方面，徐欣瑩的科技背景、立委身分，對選戰也有經驗，爆發力也不容小覷。

另有藍營人士觀察，2018年新竹縣長選舉時，徐欣瑩以民國黨主席身分參選，對決國民黨提名的楊文科，高喊「不該被藍綠綁架」。如今再度爭取國民黨縣長提名，其陣營公開表示，當年國民黨處境艱困，徐是選擇走最艱難的路，替國民黨開拓中間選民，並以2022年號召近萬人入黨，作為實際支持國民黨的證明，近日當選中央委員則是「信任投票」。

藍營地方人士直言，這樣的論述，無異於刻意淡化分裂國民黨的事實，甚至將另組政黨，包裝成替國民黨承擔，更像是政治話術，話語精心設計但經不起檢視。地方人士指出，到了選舉才回頭訴諸國民黨支持，卻始終未正面面對過去造成的裂痕、也未真正修補與基層的關係，正是引發反感的關鍵所在；尤其政治人物若在誠信上產生疑慮，更難以重新取得地方派系的信任。

更多FTNN新聞網報導

《風吹風吹臺南起妃》正式發表 陳亭妃以四季之風唱出守護家鄉的承諾

不靠派系靠市民最大咖 業界解析林岱樺基層動能恐翻轉初選

地方團體拋各項市政疑慮 陳亭妃直指關鍵原因：重點在溝通

