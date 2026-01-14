新竹縣長初選二度協調無共識 徐欣瑩：力促「全民調」拒絕球員兼裁判

針對國民黨2026新竹縣長提名第二次協調會議破局，徐欣瑩強調希望能採最具公信力的「全民調」，遴選出最強參選人。

針對國民黨中央今（14）日召開之2026新竹縣長提名第二次協調會議，徐欣瑩會後發表聲明表示，遺憾雙方未能達成共識。會中說明黨內一定初選參選到底的決心，並希望黨中央能採最具公信力的「全民調」，遴選出最強參選人，為國民黨繼續守下新竹縣。

針對會中陳主委提出的主張：開放參選，這與黨內達成共識的大前提矛盾，徐欣瑩無法理解也無法支持。徐欣瑩指出，國民黨過去多次光榮勝選，證明全民調是凝聚共識、降低分裂風險的最佳解方。她舉例，台中市長盧秀燕當年與江啟臣副院長初選，差距僅0.6%，但因全民調的公正性，江副院長立即展現風度輔選，成就台中8年黃金執政；南投縣長許淑華與馬文君委員的初選同樣採全民調，選後完美整合，奠定南投長期優勢。

「民進黨即便初選競爭激烈，依然採取全民調決定人選。」徐欣瑩直言，民進黨做得到，國民黨更應展現改革決心，不應在民主機制上走回頭路，才能符合在野支持者對本黨民主化的期待。

對於黨中央提議採用「七三制」，徐欣瑩表達深切擔憂。她直言，初選競爭對手陳見賢副縣長目前身兼新竹縣黨部主委，目前黨部資源成為輔選工具，讓彼此不在同一起跑線上。若在此時啟動掌握在黨部手中的「黨員投票」，最算到初選公告時才辭職，恐難脫「球員兼裁判」之嫌，不僅落人口實，更可能造成黨內裂痕，惹人非議，希望中央能重視地方區域性問題。

徐欣瑩強調，2026年選戰是2028年政黨輪替的前哨戰，新竹縣雖不是傳統激戰區，卻是藍營「絕不能輸」的關鍵選區。為了爭取最大公約數，並向白營戰友展現國民黨「擁抱民意、通權達變」的脫胎換骨，黨中央應重新思量初選機制。

徐欣瑩呼籲，大新竹藍白合趨勢要成形，唯有透過公平、公正、公開且科學的全民調，才能選出藍白合最佳的人選。她將秉持初心，持續為新竹縣的科技願景與城市發展努力，贏回鄉親的信任。

