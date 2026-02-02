新竹縣長初選公告陳見賢辭主委 徐欣瑩籲打破黑箱選出最強人選 3

國民黨新竹縣長初選爭議白熱化，新竹縣副縣長陳見賢今（2）日正式請辭黨部主委一職。對此，同樣也是爭取代表國民黨投入新竹縣長選戰的立委徐欣瑩辦公室表示，問題不在於陳見賢辭不辭職，關鍵在於初選辦法公不公平、科不科學、透不透明，能否反應真實民意，選出最強候選人；徐辦強調，「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責」，並警告國民黨若不改革，恐因黑金問題產生「一屍五命」的外溢效應。

國民黨今日正式發出新竹縣長提名初選公告，根據公告辦法之時程規劃，將於2月5日和6日開放領表，2月9日到11日開放登記，初選投票時間則為3月28日，採民調70%、黨員投票30%的方式來決定提名人選。

「從未反對73制，是反對僅存在新竹縣、為個人量身訂做的畸形制度。」針對國民黨初選公告，徐欣瑩辦公室指出，新竹縣長黨內競爭至今，已是「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」、「黨工皆成助選員」等荒唐鬧劇，導致新竹縣初選成為一場充滿作弊的騙局。

徐欣瑩辦公室也提出質疑，所有縣市長國民黨黨內候選人中，至今為什麼只有陳見賢一位完全反對全民調，只敢採用黨員投票73制？國民黨在全國初選中，也只有新竹縣採取由主委早就布局好的73制，正常的人都會反對。徐辦續指，如果連反對不公平制度的智慧與勇氣都沒有的話，未來如何當地方首長為新竹縣謀福利？

徐欣瑩辦公室強調，輿論指出國民黨會發生「一屍五命」的外溢效應，對此感到相當憂心，這是很嚴重的危機，黨內競選同志豈能輕輕帶過；國民黨改革是否成功，就看國民黨是否有勇氣用陽光取代黑金，且國民黨2026要勝選，端看是否能推出最強、最清白的候選人。

