新竹縣長初選徐欣瑩、陳見賢相爭 14日將再開協調會

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，繼上月首次協調會後，14日上午11點將再次舉辦第2次協調會。據悉，包含縣長楊文科主持、祕書長李乾龍與組發會主委李哲華都將與會，盼協調出人選代表國民黨參選下屆新竹縣長。

藍營竹縣長去年12月30日舉辦首場協調會，當時黨中央已明確轉達黨主席鄭麗文的指示，各縣市人選要在今年3月前確認。會中陳見賢、徐欣瑩與林思銘3人會中各抒己見，最終，林思銘退出，確定由陳見賢、徐欣瑩2人繼續協調。

據悉，明天第2度協調會，有望決定初選的方式，若採民調方式進行，根據國民黨的內規，過去民調進行方式，7成是針對一般民眾、3成是針對黨員做民調，而這個比例有可能成為明天協調會上的重點。

目前竹縣各大路口也掛起陳見賢「幸福竹縣、馬力全開」看板，徐欣瑩也不遑多讓，掛上「全民調、初選唯一支持徐欣瑩」看板。上周末竹東、湖口拚場造勢，陳見賢喊出自己「準備好了」將奮戰到底；徐欣瑩則強調，竹縣要推出能促成「藍白合」、且能抵抗司法攻擊的最強戰將。

