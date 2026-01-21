新竹縣長初選掀內戰！徐欣瑩堅持全民調嗆制度不公 鄭麗文重申遊戲規則

記者詹宜庭／台北報導

爭取國民黨2026新竹縣長提名的副縣長陳見賢與立委徐欣瑩，經過兩輪協商仍未取得共識，最終將採「七三制」辦理初選，即70%民調、30%黨員投票。不過，徐欣瑩近日表達不滿，質疑為何宜蘭、花蓮兩縣可採「全民調」，唯獨新竹縣是「七三制」，痛批不公平，更指對手陳見賢同時擁有「副縣長」與「縣黨部主委」雙重身分參選，形同「球員兼裁判」。對此，國民黨主席鄭麗文今（21日）於中常會上重申黨內初選遊戲規則。

鄭麗文表示，目前黨內縣市長提名作業正在積極推動，鑑於外界高度關注，部分縣市競爭激烈，她藉此機會再次強調，國民黨會一改過去大家認為的醬缸文化，成為大開大闔、遵守制度的政黨。她說，黨內沒有內定人選，也沒有黑箱作業，公平的遊戲規則才是黨內團結的基礎。有競爭就一定會有各種選舉手法出現，過程中難免出現爭執，但大家都是歷經選戰的老將，應以平常心看待。

鄭麗文指出，她發現部分候選人在溝通過程中對規則不夠清楚，畢竟不少人是首次參選縣市長，對流程未必熟悉。她說，黨內對各級選舉皆有完善制度與規定，初選遊戲規則雖是民的，但若能協調就盡量協調，以避免勞民傷財、消耗資源。因此，在正式進入初選前，黨都會安排內部協調；只有在特定情況如尋求連任或艱困選區，黨中央才會主動徵詢人選。

鄭麗文提到，近期許多協商縣市都是國民黨本就執政的縣市，並非艱困選區，有多位有意參選者本屬正常現象，反倒是沒人要選才不正常，關鍵是黨能否順利產生最能代表地方的強棒人選。她感謝宜蘭兩位參選人，願意透過「內參民調」完成協調，無需進入正式初選。

針對新竹縣選情，鄭麗文說，協調時立委林思銘已表明退選，目前投入者為陳見賢與徐欣瑩，雙方各自提出訴求與主張，在協商無果情況下就進入正式初選程序。根據規定，黨的初選為「七三制」，若進入初選程序協商就會停止，會來黨中央會進行公告、領表與登記，登記後即成為正式參選人，屆時初選不限協調人選，只要符合資格者皆可參加。

鄭麗文說明，初選登記截止後，參選人之間仍可再次協調並變更初選方式，例如若雙方都同意改採「全民調」，就可進行調整；若無法共識，最後就只能回歸黨的規定。至於外界質疑陳見賢「球員兼裁判」，鄭麗文說，若在協商階段保有黨職是可以的，不能因表達參選意願就要求立即辭職，但若進入正式初選程序、領表登記成為候選人後，便須請假或辭職，不可同時兼任黨職，因為這會有球員兼裁判的疑慮。

