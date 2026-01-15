新竹縣長初選生波 藍議員促全民調

國民黨新竹縣長初選，黨中央決定將採取「民調7成、黨員投票3成」的初選方式決勝負，立委徐欣瑩（中）堅持全民調，國民黨新竹縣議員也認為七三制不公平。（本報資料照片）

國民黨新竹縣長初選，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩雙方僵持不下，黨中央2次協調破局，決定採取「民調7成、黨員投票3成」決勝負。媒體人韋安質疑七三制，「新竹人，會同意嗎？」國民黨竹縣議員甄克堅、吳旭智也認為，初選目的在推出會贏的人選，全民調才最公平、無爭議。

按徐欣瑩臉書完整聲明，會發現徐明確主張的是全民調，並論述全民調的公平性與正當性。韋安稱，徐從未公開「同意」七三制，是誰替她「同意」的？

針對藍營新竹縣長初選，黨中央擬採七三制，甄克堅以自身經歷指出，民國111年鄉鎮市長初選，當年他與現任湖口鄉長吳淑君競爭，大家有共識排除黨員投票，以全民調方式進行，結果出爐後即使他落敗、退出選舉，仍認為全民調是較透明公開的初選方式。

「黨員投票比例過高，恐影響民調的正確性。」甄克堅說，隨著黨員人數逐年減少，如湖口鄉8萬人口中僅約1000名黨員，若採計3成黨員投票，樣本數恐無法代表整體民意。他認為，全民調已是主流趨勢，就連民進黨、民眾黨也採用，不僅更透明也貼近民意，呼籲應順應潮流。

吳旭智指出，以新竹縣約60萬人口規模來看，基層黨員所占比例相對有限，若採用3成黨員投票的制度，有許多民眾反映並不公平。初選的重點在於推出「能贏的人選」，全民調是目前最公平、最無爭議的做法，應朝此方向努力，回應基層民意。

被視為最可能代表民進黨參選縣長的竹北市長鄭朝方，在臉書貼出與無黨籍新豐鄉長徐煒傑同框品嘗在地美食合照，寫下「新豐與竹北的共好進化」，地方解讀鄭朝方有透過跨區合作提前布局意味。

對此徐煒傑表示，此次拜訪並未談及選舉，純粹交流建設議題；鄭說，新豐與竹北本就是緊密的共同生活圈，城鄉發展不應被行政邊界限制，應一起打造「共好生活圈」。