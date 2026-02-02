新竹縣長初選起跑玩不玩？徐欣瑩要再演脫黨敗選教訓？
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導
國民黨2026新竹縣長選舉提名競爭激烈，新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩爲爭出線互不相讓，黨中央拍板將以初選定勝負。不過因為黨內公職人員選舉辦法規定採黨員投票3成、民調7成比例決定結果，令徐欣瑩陣營大呼不公，徐欣瑩甚至喊出「參選到底」，讓藍營竹縣恐怕再重演分裂相爭，讓這次竹縣長選舉可能成為民進黨四分之一個世紀以來，最有機會的一戰。
國民黨新竹縣黨部2日正式公告新竹縣長參選提名初選領表登記時程，2月5日至6日開放領表；2月9日至11日進行登記；黨員投票時間定於3月28 日(星期六)上午8時至下午4時。根據規則與目前局勢，若不登記參加，未來便 將喪失獲得國民黨提名參選的機會。
不過徐欣瑩質疑，黨中央使用不符合現實的七三制決定人選，對她不公，也不透明，讓國民黨的勝選將更添不確定性；徐欣瑩還脫口喊出「不再受限於黨內不公體制的束縛」，要直接訴諸新竹縣民，參選到底，絕不退縮等語，讓外界解讀有意再度退黨參選，也引起國民黨內過去對徐多次退黨，與國民黨競爭最後兩敗俱傷的不好回憶。
徐欣瑩過去在國民黨民意低潮時退黨，另立民國黨，還與親民黨宋楚瑜搭黨參選正副總統，又在2018年與國民黨競選新竹縣長、再以民國黨參選不分區立委落敗，直到2024才再以國民黨籍重新當選新竹縣立委等紀錄，都成為徐欣瑩在黨內受批判的不良紀錄。
值得注意的是，2018年當時黨內負責提名操盤的組發會主委李哲華，現在再度回歸黨中央主掌組發會操盤，現在同樣對上當年退出國民黨，以民國黨主席身份參選新竹縣長的徐欣瑩。不過雖然藍營在新竹縣的基本盤一向堅強佔優勢，這次民進黨卻可能提名年輕形象佳、又兼具在地家族勢力的竹北市長鄭朝方參選縣長，在許多高科技新貴、高知識選民且人口佔比高的竹北市一旦佔據優勢，民進黨這次對整個新竹縣的勝算將是以往中最高的一次。
黨內人士認為，由「30%黨員投票」與「70%民意調查」結果決定提名人選，本就是國民黨內「黨公職人員候選人選舉提名辦法」的明確規定，即便可能不符現狀，也應該循正式管道修正通過，才能更改，按照正式規定來進行提名，不能說是錯誤。如果因為制度不利自己，最後就要以破壞團結方式自行參選，造成對手漁翁得利，只能說太過自私不顧大局。
國民黨立委王鴻薇2日在接受王淺秋的訪問中也表示，七三制投票民調是黨內規定，雖然她個人也是有所質疑，但她也要勸徐欣瑩，不論學經歷，徐欣瑩都是可堪大任的人才，不希望這次出現分裂局面，撂話嗆聲說要參選到底，她覺得這樣不好，希望在黨內可以和諧，同時黨中央也應好好處理。現在好多縣市都無法產生人選，例如台中市也是，實在不知道在拖什麼。
王鴻薇說，希望這次縣市長選舉不要擴大內部矛盾，希望可以是良性競爭。現在說出脫黨參選、選到底的話，對自己都會很傷，「而且也選不上」。她認為從大局來看，對於這次縣市長選舉，黨中央最重要的工作是對於參選人差距大、爭議大的兩個縣市，要趕快快刀斬亂麻，不要本來沒有問題卻出現問題，再讓小問題變成大問題，她很不懂。
她表示，新竹縣本來是可以選贏的地方，不要弄到「掉棒」，現在還有幾個縣市也都有這樣的問題，如果民進黨可以力保南二都，在其他縣市又有新的斬獲，總統賴清德到年底後的聲勢將會看漲，因為他選得比之前蔡英文當主席時更好。王淺秋說，她認為現在先喊出要脫黨參選的人，最後反而會輸；因爲民意是下而上，希望候選人自制以大局為重，符合選民的期待更大於候選人個人意志。
黨內人士也說，徐欣瑩另一受質疑的疑慮是虔誠信仰頗具爭議的妙天禪師，不但被認為迷信，還會遭批評受教主控制，這些都將是徐欣瑩的中大硬傷；徐欣瑩最不該的就是衝動再喊出參選到底的話語，讓事情陷入僵局，也成為徐欣瑩的最大硬傷。
徐欣瑩是交大土木工程博士，也是第一位主攻衛星測量的女性博士，具備專業女性、客家族群形象，與傳統地方政治出身、閩南人的陳見賢風格兩異。面對陳見賢已宣告將會領表登記參加初選，徐欣瑩是要加入這場逆境賽局，還是又再因為黨內競爭撕破臉分裂，這次面對民進黨可能的強勁對手，要如何守住竹縣執政大權，將是國民黨重大挑戰。
