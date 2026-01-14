新竹縣長協調破局！國民黨初選規則曝光：擬3月底前完成全台縣市長提名

記者詹宜庭／台北報導

組發會主委李哲華中常會後受訪（圖／記者詹宜庭攝影）

國民黨今（14日）第2度協調新竹縣長選舉提名作業，有意參選的副縣長陳見賢、立委徐欣瑩協調破局，國民黨組發會主委李哲華受訪表示，將依國民黨公職人員參選辦法進行黨內初選，將開放國民黨全新竹縣黨員參與，以全民調和黨員投票的合計結果決勝負，民調占比70％、黨員投票占比30％，民調拆封時間與黨員投票時間是同一天，過程大約要40個工作天，最晚會在3月底以前完成。

李哲華指出，國民黨主席鄭麗文已經指示他，要求在3月底前完成所有22個直轄市、縣市提名作業工作，他抱持審慎樂觀，一切依規劃逐步推動中，新竹縣當然也沒有問題，扣除目前已經完成徵召的台南市、高雄市、屏東縣、台東縣，以及依照特別提名辦法規定確定徵召的6個要尋求連任的藍營直轄市、縣市長，其他12個直轄市與縣市都要在3月底前完成。

針對新竹縣長初選，李哲華表示，提名工作在12月30日已先由中央提名協調小組、地方提名協調小組一起召開協調會。當天，有意參選的立委林思銘願意退出，今天上午11時在新竹縣黨部召開第2次協調，會中有意參選的兩位同志都表達強烈意願，希望代表本黨參加縣長選舉，後續大家都同意回歸國民黨公職人員選舉提名辦法辦理初選。

李哲華指出，國民黨在這部分行之有年，中央會排定好時程，先進行公告，讓新竹縣國民黨所有黨員都有權利參與初選作業，再進行領表登記，我們會排定相關時程進行政見會，讓登記同志報告政見。另外，在進行民調前，會請登記參選人挑選民調公司等，最後會擇定時間進行黨員投票。民調占比70％、黨員投票占比30％，民調拆封時間與黨員投票時間是同一天，「我們會進行公開的開封與統計作業，整個初選結果由地方黨部報請中央黨部後，再請中央提名委員會通報，最後報請國民黨中常會完成提名作業。」

至於初選時程，李哲華表示，可能農曆過年前沒辦法，因為公告要有一段時間，依據政黨法相關規範，黨內辦理初選，公告5天內要報請內政部備查，另外相關領表、登記也要有作業時間，不可能今天公告明天馬上領表登記。事實上，初選作業都是比照政府辦的公職人員選舉方式辦理，整個作業時間至少要40天。

