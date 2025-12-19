新竹縣長參選人陳見賢下鄉北埔問政，藍營客庄基層凝聚支持爆場。（陳見賢提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣長參選人、現任副縣長陳見賢持續走入基層、傾聽民意，十八日晚間在北埔鄉舉辦「鄉親有約問政說明會」，現場湧入鄉親，座無虛席。

北埔鄉長莊明增、前鄉長涂春海、縣議員王辰翔，以及鄉民代表會主席徐鏡明、農會總幹事莊烘岡等地方要角齊聚出席，展現客庄基層高度凝聚的支持力。

陳見賢指出，北埔鄉人口八千三百多人，未來將持續協助推動行政大樓興建、客家文化發展計畫，並強化人行安全，包括台三線人行道改善工程，以及縣定古蹟北埔姜屋天水堂（新屋）修復與再利用，全面串聯觀光發展與在地安老需求，促進地方均衡成長。

廣告 廣告

對於外界質疑其「並非客家人」，陳見賢回應，自己是湖口鄉的客家女婿，從小在新竹長大，投入公共事務以來，始終以客家文化忠誠、踏實、惜福的精神自我期許。新竹縣是一個多元共融的大家庭，不論是客家鄉親、新住民家庭、北漂南漂的移居者、園區打拚的工程師，或原鄉的好朋友，「都是一家人」，未來也將秉持這樣的精神，持續為新竹縣、為家鄉打拚。

莊明增、王辰翔、莊烘岡表示，陳見賢多年來對北埔鄉的付出，地方鄉親都看在眼裡。「只要地方有問題，找得到人、談得到事。」他說，無論是建設、活動或民生需求，陳見賢都放在心上，北埔未來的發展，需要一位有能力、有執行力、真正把人民聲音當一回事的縣長。尤其對於需要跨單位協調的問題，總是耐心處理、細心協助，這是最真實的感受。

在地方深具威望的前鄉長涂春海也特地前來助陣。他回憶，無論是過去兩人同任代表會主席，或他擔任鄉長、陳見賢出任副議長期間，只要是百姓的需求，陳見賢總是全力以赴，從道路平整、學校硬體改善，到生活機能提升，讓居民住得更安心。