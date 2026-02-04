新竹縣長提名內鬨！前藍委林為洲點名陳見賢轟：史無前例的邪惡初選

記者李鴻典／台北報導

爭取2026新竹縣長提名，國民黨內殺得刀刀見骨，前國民黨立委林為洲今（4）天下午在臉書發出長文開轟，「新竹縣是全台唯一特例：一場醜陋不堪的霸凌式的初選」、「一場史無前例的邪惡初選，應該中立當裁判的黨部竟成為個人的競選總部」，他還揭露，2日宣布辭去國民黨新竹縣黨部主委的陳見賢，「私下說：我請辭之後，黨部還是我把持」。

國民黨立委徐欣瑩。（圖／翻攝自徐欣瑩臉書）

國民黨立委徐欣瑩跟國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢積極爭取新竹縣長參選。徐欣瑩日前表示，她反對黑箱初選；陳見賢2日宣布，正式辭去國民黨新竹縣黨部主任委員，已完成辭職書並送交中央，將全力投入黨內初選，力拚爭取提名。力挺徐欣瑩的林為洲今（4）天發出長文控訴「新竹縣不公平的初選」。

廣告 廣告

林為洲開轟「新竹縣是全台唯一特例：一場醜陋不堪的霸凌式的初選」、「一場史無前例的邪惡初選，應該中立當裁判的黨部竟成為個人的競選總部」。

國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢。（圖／翻攝自陳見賢臉書）

林為洲指出，陳見賢自去年11/27宣布參選以來，以主委身分動員黨務系統為自己縣長初選造勢、宣傳、甚至攻擊同志的情事不勝枚舉，長達兩個月的動員後直至2/2公告才宣布請辭主委身分，代理主委也是原主委的人，已經毫無任何意義。「陳見賢私下說：我請辭之後，黨部還是我把持」。

林為洲列出：

1.球員兼裁判競選二個月才辭職

掛著主委身分球員兼裁判，把黨部當作競選總部、把黨工當作助選員，公然違反黨務中立原則，真的是一天都不浪費，現在請辭就是個笑話，國民黨的初選制度七成民調三成黨員投票七三制，在陳見賢當主委的新竹縣就是場騙局。

2.全國只有一個人反對全民調：

如果採黨員投票七三制度是公平的，請問所有縣市長國民黨黨內候選人至今為什麼只有陳見賢一位完全反對全民調，只敢採用黨員投票七三制？

3.資訊完全封閉，遊戲規則量身打造

從11/27陳主委宣布參選以來，整個過程只有中央和陳主委完全掌控遊戲規則和所有時程。早握有黨員系統的主委在下令黨工以及黨員幹部們協助主委進行完數百場的客廳會、說明會與餐會等等的參選活動後中央才突然正式公告新竹縣將採黨員投票的方式進行初選。

4.公告如此倉促的原因：（為求初選公平進行，就在徐欣瑩宣布同意退一步配合陳主委主張「開放」選舉的同一天）

上週四（1/29）下午在陳主委宣布準備請辭主委的差不多時間，主席在某政論節目預錄時揭露新竹縣將在三天後也就是（2/2）將公告新竹縣縣長初選，時間之巧合，十足的默契令人刮目相看。就在啟人疑竇時候，文傳會隨即又非常主動的在隔日（1/30）主動先發出新聞稿，說明其實在前一日（1/28）已函示新竹縣黨部將在2/2公告初選。這是此地無銀三百兩？補破網，趕緊補救的聲明嗎？從1/14協調會突然會後被中央定案竹縣採七三制，一直到公告初選，所有競選期程的時間點徐欣瑩以及所有人都是在新聞報導後才得知，這是一場公平的初選機制嗎？

5.公布所有不公正的證據：

1） 所有黨工負責打電話給所有黨員幫陳見賢主委拉票，有的還順便補一槍給徐欣瑩，批評造謠抹黑徐欣瑩

2） 所有黨工幫陳見賢主委號召黨員及民眾，黨部相關社團組織召開數百場以上的客廳會以及十幾場的各鄉鎮大型問政說明會

3） 在公告前，發現各鄉鎮黨員、小組長、幹部被邀請餐敘，黨部眾多的禮盒貼著國民黨新竹縣黨部，也在公告前全數清空送完。

6.這完全是一場早已設局、因人設事的不公平不透明的初選機制，這是一場令人驚奇，歎為觀止的初選機制。

林為洲控訴，候選人就是主委、黨部就是總部、黨工就是助選員；黨員資訊初選期程只有主委知道；黨員投票佔初選的30%，真正的黨員名單沒有人知道只有黨部知道（主委知道）！

林為洲表示，全國各縣市長候選人只有陳見賢一個人反對全民調，這就是國民黨最堅持自豪的「制度」，請全國所有的從政同志，大老，先進及評論者良心自問，這是公平的初選制度嗎？最後做一個比喻：這一場初選，如果看成是100公尺百米競賽，準備要跟他比賽的時候，徐欣瑩在起跑點準備衝刺，但是他已經跑到了75公尺處，那徐欣瑩或任何參選人要怎麼跟他比？

台中是公平競爭的制度，新竹縣是立足點不平等的制度；林為洲提到，這種情況是鄭麗文主席所不知道的，這種情況也不是當初徐巧芯、費鴻泰的情況，他們兩個人沒有人是擔任主委的職務，而且長期掌握黨的組織人事以及所有運作。

林為洲還說，他只是感嘆，當年廢掉全民調時，他說過：「希望自己是制度不公，最後一個受害者！」8年過去了，台灣歷經疫情巨變，AI從無到有，天翻地覆，但在新竹縣，國民黨要辦一場公平的初選，怎麼這麼難？

更多三立新聞網報導

國民黨新竹縣初選採73制 徐欣瑩：恐因黑金一屍五命

陳見賢辭黨部主委！徐欣瑩辦公室表態「從未反對73制」：初選成作弊騙局

藍營竹縣迸火花！陳見賢辭黨部主委駁黑箱 轟徐欣瑩：不要偷換概念

遭起底有黑道背景！陳見賢發言人「1句澄清」 她看傻：都是全台首惡

