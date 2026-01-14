新竹縣長提名地方缺共識 國民黨定調：7分民調、3分黨員投票決定

《圖說》立委徐欣瑩13日曾上書國民黨主席鄭麗文，建請初選和民進黨一樣採全民調、陳見賢應請辭黨部主委，及初選在一月底前完成。（圖／徐欣瑩團隊提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】2026新竹縣長選舉，國民黨黨內初選今（14日）上午進行第二次協調，由國民黨副主席李亁龍、副秘書長李哲華，會同新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳等人參加協調會。立委徐欣瑩和副縣長陳見賢會中都表達自己意見，其中徐欣瑩主張採最公平的全民調，也最能讓黨內和諧。不過在場大老都主張民調和黨員投票七三比，最終雙方還是未能達成共識；然而，國民黨中常會下午則宣布採開放態度，採7分民調、3分黨員投票方式，決定最後提名人選。

廣告 廣告

新竹縣長國民黨黨內初選沸沸揚揚，徐欣瑩和陳見賢兩大陣營不論是陸戰和空戰打得火熱。國民黨中央由副主席李乾龍和副秘書長李哲華代表出席協調會，但協調會尚未召開，外界都知悉二度協調會重點，在於初選模式是採全民調或是民調加黨員投票。

今天協調會中，徐欣瑩堅持採最公平的全民調，但中央與地方主持協調會的人員，則是建議民調加黨員投票方式，在雙方沒共識的情況下，陳見賢則說明遵重黨中央辦法。協調會進行1個半小時左右，最後協調破裂。不過下午召開的國民黨中常會，則是宣布採開放態度，採7分民調、3分黨員投票方式，決定最後人選。

對於黨中央提議採用「七三制」，徐欣瑩直言，能夠採全民調真實反應民意一定是最好的。但如果中央堅持採「七三制」，在正常情況下，她也願意全力配合。但是目前競爭同志陳見賢副縣長還身兼新竹縣黨部主委，完全掌握黨部資源並成為個人輔選工具，使得這場競賽在一開始就完全不公平！若在此時採用「黨員投票」，恐難脫「球員兼裁判」之嫌，不僅落人口實，更讓人對黨未來各地提名的公平性產生疑慮。

陳見賢陣營則指出，新竹縣一直以來都是藍大於綠，認為「事緩則圓」，到現在都還不知道民進黨的人選是誰，「團結正藍軍最重要」；至於徐欣瑩提出辭掉黨部主委的要求，陳見賢則強調，「一切都依照初選規範辦理」。

據了解，協調會對初選方式未能取得共識，與會人士希望徐欣瑩不要說「協商破裂」，改以「未能取得共識」！二度協調會與會地方大佬全支持民調加黨員投票，與徐欣瑩的全民調雙方無法形成共識，最終協商沒有結果。協調開完不到2小時，國民黨中常會則宣布初選模式將採民調和黨員投票七三比模式進行，至於日期仍待黨中央決定。