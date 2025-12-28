[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

新竹縣長選戰持續升溫，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢角逐國民黨提名。目前未啟動初選，僅在協調階段，地方系統多傾向依循黨內協調機制產生人選，而徐欣瑩則主張以初選全民調作為決定依據。昨日議長張鎮榮與徐欣瑩之間的隔空交鋒，更讓這場提名之爭正式進入白熱化階段。

新竹縣長提名戰火點燃 徐欣瑩決裂藍營？（圖／截取徐欣瑩臉書）

在國民黨中央至新竹縣協調前夕，張鎮榮搶先表示，若候選人無法獲得地方認同，即便民調數字再高，也只是「虛幻的泡沫」，一旦地方不支持，提名恐怕成為選戰的風險起點。

對此，《自由時報》報導指出，徐欣瑩陣營回應，民主社會應尊重民意、以民為本，並呼籲地方人士「不要害怕、不用抗拒」，強調黨中央制度已明訂，應先協調、協調不成再進入全民調程序。

然而，這番回應在地方政壇引發不同解讀，認為相關說法已不只是制度層面的討論，而是將歧見升高為路線對立，甚至被視為徐欣瑩在「向地方系統叫陣」。

有地方人士直言：「這句『不要害怕』一說出口，就不再是溝通，已經是宣戰，也預告後續協調恐將破局。」

地方人士指出，新竹縣長期以來的選舉邏輯，從來不是單看民調，而是仰賴地方組織、基層動員與整體地方派系、客家、宗親等票源整合能力，這也是綠營難以突破的高牆，地方組織系統遠落後藍營，哪怕民進黨在地方上民調看起來可以選縣長的人選存在，也不敢貿然參選。張鎮榮的說法，正反映出新竹縣多年來的政治現實。

其次，與其看民調，投票結果將有更準確參考價值。儘管近年新竹縣外來人口增加、選民結構逐漸變化，但從去年總統大選藍白合計得票高達72.58%，以及今年罷免案中，不同意罷免藍委得票達69.28%來看，新竹縣主要板塊仍存在相當穩固的「非綠選民結構」。

然而，徐欣瑩近期民調支持度僅約3成，明顯低於「藍白合」基本盤，也未達藍營低標。地方人士分析，這樣的數字在其他縣市或許尚可，但放在新竹縣的政治生態中，只要地方派系不支持，仍難以支撐選局。

也因此，徐欣瑩在尚未完成黨內協調前，便選擇正面回應、甚至與地方系統重量級人士隔空交鋒，被不少地方人士視為高風險操作。哪怕徐欣瑩甫當選國民黨中央委員，卻與藍營基層越走越遠，出現「頭重腳輕」的特殊現象。

有地方人士直言，徐欣瑩直到2022年才回歸國民黨，基層信任尚未完全修復，立委任期也未滿兩年，就要挑戰縣長大位，還與地方派系正面衝突，基層已經炸鍋，與藍營的裂痕只會更深，流失更多更多藍營支持者選票。

選戰尚未正式開打，新竹縣藍營內部卻已浮現裂痕。如何化解歧見、避免內耗，將成為國民黨接下來最大的考驗；而最終提名人選，也勢必牽動新竹縣未來政治版圖的走向。

