新竹縣長搶破頭協商又破局 國民黨初選辦法、時程出爐

國民黨組發會主委李哲華（圖右）說明國民黨新竹縣長初選制度。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 2026地方大選接近，新竹縣長選情在國民黨內競爭激烈，在兩強相爭下，新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩再度協商破局，預計將展開黨內初選。國民黨組發會主委李哲華今（14日）出面說明，將開放國民黨全新竹縣黨員參與初選，以全民調和黨員投票的合計結果決勝負，過程大約要40個工作天，最晚會在3月底以前完成。

李哲華表示，有關新竹縣長提名，國民黨在12月30日已經先由中央提名協調小組和地方提名協調小組一起召開協調會，當天，有意參選的立委林思銘願意退出後續協調，而今天上午11點在國民黨新竹縣黨部召開第二次協調，有意參選的兩位（陳見賢、徐欣瑩）都表達強烈參選意願，因此大家同意回歸國民黨的公職人員選舉提名辦法來辦理初選。

李哲華說明，未來辦理初選的方式，國民黨中央會先排定時程進行公告，所有國民黨新竹縣黨員都有資格參與初選，再進行領表登記，之後再排定時程進行政見會，而做進行民調工作前，會請登記參選人挑選民調公司與相關民調工作，最後再擇定時間進行黨員投票，民調占比70％、黨員投票占比30％，民調與黨員投票結果的拆封時間會是同一天，進行公開的開封與統計，整個初選結果由地方報請中央黨部後，再請中央提名委員會通報再報請國民黨中常會完成提名。

至於初選時程。李哲華表示，在農曆過年前沒辦法，公告要有一段時間，依據政黨法相關規範，還要被請內政部備查，領表、登記也要有作業時間，比照公職人員選舉方式，預計至少要40個工作天。而國民黨主席鄭麗文對他下達的指令，是在今年3月底以前完成相關縣市提名，以新竹縣來講，也可以在3月底以前完成。

另就徐欣瑩要求陳見賢請辭的國民黨新竹縣黨部主委身分。李哲華表示，依照國民黨內作業規定，參與公職人員提名，黨務主管在登記成為參選人的第一天，依規定就要辦理請假，由國民黨中央代理代理主委。

