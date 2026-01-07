[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

隨著2026年地方大選腳步逐漸臨近，各方陣營已展開前哨戰。美麗島電子報公布最新民調，國民黨徐欣瑩以37.2%小幅領先鄭朝方的35.1%，差距僅2.1個百分點；若國民黨由陳見賢出戰，則是以33.3%小幅落後鄭朝方的38.3%，落後5個百分點。

新竹縣長最新民調出爐 網驚：陳見賢爆發力不容小覷。（資料來源／翻攝刺綠酸水臉書）

時事粉專「刺綠酸水」看到民調後驚呼陳見賢的支持度竟然能在短時間內追上來，跟鄭朝方的差距已經拉近到剩下5%，後續的爆發力真的不容小覷。

粉專指出，11月艾普羅首次公布新竹縣長民調時，鄭朝方與陳見賢的民調數字是42.5%：24%，陳見賢從大輸18.5%進步到僅落後5%，顯現出陳見賢的實力真的非常強，陳見賢雖然起步較晚，知名度不如徐欣瑩跟鄭朝方，臉書粉專甚至是今年7月才開，但是11月下旬宣布參選後，僅用短短的不到2個月，成功整合基層組織，難怪徐欣瑩喊出新竹縣長要「全民調」，而不是藍營慣用的3成黨員加7成民眾的初選方式。

面對民進黨熱門人選鄭朝方的挑戰，國民黨新竹縣長初選在林思銘宣布退選後，態勢更加膠著，此次民調顯示陳見賢的支持度大幅攀升，後來居上的態勢明顯，打亂了原本徐欣瑩一枝獨秀的領先格局，也顯示出國民黨在新竹縣傳統組織上的優勢。

