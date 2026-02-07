新竹縣長最新民調出爐 3人對比徐欣瑩居冠、41%挺國民黨續執政

照片來源：美麗島電子報

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

新竹縣長選戰備受各界關注，近日公布的《美麗島電子報》最新選舉民調顯示，在國民黨立委徐欣瑩、副縣長陳見賢與民進黨竹北市長鄭朝方3人同場對比下，徐欣瑩支持度32.3%居於領先位置，高於鄭朝方27.3%與陳見賢16.5%；同時，有41.0%受訪者支持國民黨續任縣長，高於支持改由民進黨執政的30.0%。

民調顯示，未表態與不投票者合計仍有約兩成，顯示選情尚有發展空間，但在已表態選民中，徐欣瑩展現相對穩定的領先態勢。

廣告 廣告

除投票意向外，民調亦詢問受訪者對各潛在人選「是否適合擔任下一屆新竹縣長」的看法。結果顯示，徐欣瑩獲得38.7%，民眾認為適合擔任縣長，明顯高於同為國民黨人選的陳見賢的29.5%，顯示其在縣政形象與治理信任度上，於藍營內部具備較強競爭力。

從整體政治結構觀察，新竹縣選民對政黨執政延續性的態度對藍營有利。民調指出，針對「下一屆縣長選舉是否應讓國民黨繼續執政，或改由民進黨執政」，有41.0%受訪者支持「給國民黨繼續做縣長」，明顯高於支持「換成民進黨做做看」的30.0%。這反映新竹縣整體政治氛圍仍以穩定延續為主，而非強烈盼政黨輪替。

此一結構也與現任縣長楊文科的施政評價相互呼應。調查顯示，對楊文科七年多來施政表現「滿意」者合計達57.9%，高於不滿意的32.1%。地方人士指出，在縣政滿意度過半的情況下，選民更傾向尋找能承接現有施政路線、同時具備個人形象與整合能力的候選人。

交叉分析顯示，徐欣瑩在多個關鍵族群中具備相對優勢，包括20至59歲選民、具大學以上學歷族群，以及自我認定為中立或「看人不看黨」的選民結構。學者指出，新竹縣人口結構以科技產業與雙薪家庭為主，這類族群對候選人的專業形象、穩健風格與溝通能力尤為重視，亦是選戰後期的關鍵票源。

整體而言，這份民調顯示，新竹縣長選舉的核心關鍵，並非單純藍綠對決，而是在「國民黨可望續任」的結構下，誰能成為最具勝選條件的代表人選。從目前數據觀察，徐欣瑩在支持度、適任性評價及跨族群接受度上，均展現相對領先態勢，後續藍營如何整合內部、回應民意，將成為影響選情走向的重要觀察指標。

照片來源：美麗島電子報

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

AIT半月內3度會晤盧秀燕 廖偉翔：賴清德最怕的事終究發生了

基隆9扶輪分社共發起寒冬送暖 致贈邊緣戶每戶2萬元紅包

【文章轉載請註明出處】