新竹縣長最新民調曝光「他衝最高」！鄭朝方死鬥徐欣瑩1數據超狂

2026年九合一選舉進入備戰期，新竹縣長選戰輪廓逐漸浮現。最新民調顯示，在藍營人選分流、整合未定的情況下，民進黨竹北市長鄭朝方不僅緊咬國民黨立委徐欣瑩，且在年輕族群、高學歷選民與特定區域展現明顯優勢，被視為綠營最具突圍潛力的人選，新竹縣選情也因此增添變數。

最新民調顯示新竹縣長選戰呈現三腳督態勢，徐欣瑩暫居第一，鄭朝方緊追在後。（圖／翻攝自美麗島電子報）

民調顯示藍營分流 鄭朝方緊咬徐欣瑩差距僅5個百分點

《美麗島電子報》昨（6）日晚間公布最新民調，顯示在「三腳督」情勢下，國民黨立委徐欣瑩以32.3％暫居第一，民進黨竹北市長鄭朝方則以27.3％緊追在後，雙方差距僅約5個百分點，在藍營內部整合尚未明朗的情況下，選情仍存在高度變數，從年齡與學歷結構觀察，鄭朝方在30至39歲族群及大學學歷選民中支持度明顯領先，顯示其在年輕世代與高學歷選民間具備相當吸引力。

鄭朝方年輕、高學歷族群支持突出 竹北與特定區域動員力強

相較之下，徐欣瑩雖在多數年齡層維持優勢，但藍營選票並未完全集中，國民黨副縣長陳見賢仍分食部分支持度，使泛藍陣營呈現分散態勢。區域分析同樣呈現對鄭朝方有利的結構條件。民調顯示，鄭朝方穩守竹北市，並在北埔、峨眉等地支持度突破5成，展現其在特定區域的強大動員力；相較之下，藍營兩位人選各自在不同鄉鎮表現突出，卻難以形成全面性優勢，也讓未來區域整合成為關鍵變數。

在適任度調查居冠的情況下，鄭朝方被視為綠營最具突圍潛力的人選。（圖／翻攝自美麗島電子報）





綠營基本盤高度凝聚 藍營整合成選戰最大變數

在政黨傾向方面，藍營支持者的選擇明顯分流，僅約半數集中於徐欣瑩，其餘則轉向陳見賢，反觀綠營選民對鄭朝方的支持度高達8成以上，基本盤凝聚力強，顯示民進黨在新竹縣並非全然弱勢。資深媒體人吳子嘉也直言，泛藍若無法整合，一旦分裂，將為鄭朝方創造關鍵突破口，值得注意的是，在「誰適合擔任下一屆新竹縣長」的適任度調查中，鄭朝方以46.2％居冠，不僅領先徐欣瑩與陳見賢，也被解讀為其個人形象已突破政黨基本盤限制。數據顯示鄭朝方具備跨陣營吸票潛力，一旦藍營整合不順，選情恐出現翻轉空間，整體而言，儘管泛藍在新竹縣仍佔結構優勢，現任縣長楊文科的施政滿意度亦偏高，但在藍營內部競逐激烈、選票分散的情況下，鄭朝方憑藉年輕世代支持、高學歷選民青睞與穩定基本盤，被視為最有機會突圍的綠營人選，新竹縣長選戰後續發展，仍有相當觀察空間。

