新竹縣長最新民調曝光！鄭朝方緊追徐欣瑩約5％ 稱霸「這2族群」

政治中心／李紹宏報導

2026年九合一選舉腳步漸近，新竹縣長大選戰況曝光，國民黨立委徐欣瑩與副縣長陳見賢皆爭取提名，而民進黨則以竹北市長鄭朝方參戰意願最高。根據《美麗島電子報》昨（6）日公布的最新民調顯示，徐欣瑩以32.3％的支持度，領先鄭朝方約5個百分點。不過，在30至39歲族群，以及擁有大學學歷的選民中，對鄭朝方的支持度最高。

新竹縣長可能參選人陳見賢、鄭朝方、徐欣瑩。（由左至右）（組圖／翻攝自陳劍賢、鄭朝方臉書，以及徐欣瑩辦公室提供）

針對新竹縣長可能參選人選，根據民調顯示，排名第一為徐欣瑩32.3%，接著是鄭朝方27.3%、陳見賢16.5%。

從地理區域的交叉分析觀察，徐欣瑩在全縣多數行政區皆維持優勢，尤其在芎林鄉獲得高達63.1％的支持；相較之下，鄭朝方則穩守竹北市及北埔、峨眉等地，其中在北埔與峨眉的支持度突破5成。而深耕基層的陳見賢則在關西鎮表現最為亮眼，拿下48.3％的支持率，顯示3方人選在不同鄉鎮各有其穩固的勢力範圍，區域攻守戰將成為未來攻防重點。

在選民特質與學歷分布方面，徐欣瑩雖在多數年齡層佔據上風，但在30至39歲的青壯年族群，以及擁有大學學歷的選民中，鄭朝方的支持度最高，顯示綠營人選在吸引高學歷與年輕選票上具備優勢。至於陳見賢的選票基礎，相對集中於國中學歷選民。

最後針對政黨倾向的分析顯示，目前有51.6％的藍營支持者表態擁護徐欣瑩，另有31.4％的票源流向陳見賢。反觀民進黨支持者的歸屬感極強，高達80.8％的綠營選民一致傾向投給鄭朝方，基本盤凝聚力相當驚人。

【調查方法】

本次《美麗島電子報》民調時間為2026年2月4日至2月5日，由戴立安負責問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）；調查對象為設籍在新竹縣，年滿20歲的民眾。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，成功完訪1073人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

（資料來源：美麗島電子報）

