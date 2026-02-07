新竹縣長最新民調泛藍大勝 吳子嘉：綠營根本不用選了

《美麗島電子報》6日公布新竹縣長選舉最新民調顯示，若3人對決，國民黨徐欣瑩以32.3%領先，民進黨鄭朝方以27.3%居次，國民黨陳見賢以16.5%排名第三。媒體人吳子嘉分析指出，泛藍合計達48.8%，鄭朝方僅27.3%，認為泛藍若團結將穩操勝券。

徐欣瑩。(圖/中天新聞)

吳子嘉在6日網路直播節目「董事長開講」中表示，若國民黨開放選舉，徐欣瑩明顯領先，陳見賢的支持度僅有徐欣瑩的一半。他強調，泛藍合計達48.8%，將整個選情盤面撐得很大，相較之下鄭朝方只有27.3%，根本不用選了。

吳子嘉認為，泛藍一團結，鄭朝方不會當選；泛藍一分裂，鄭朝方才有機會，因為鄭朝方和徐欣瑩僅差距5個百分點。他呼籲徐欣瑩、陳見賢兩人能夠和解，合作必勝。

(圖/中天新聞)

針對政黨凝聚力分析，吳子嘉指出，民進黨支持者高度團結，凝聚力達80.8%；國民黨支持者則分成兩派，徐欣瑩獲過半數支持為51.6%，陳見賢獲31.4%。在候選人適任度方面，「誰適合擔任下一屆新竹縣長？（可複選）」的調查中，鄭朝方以個人形象領先，獲得46.2%；徐欣瑩38.7%、陳見賢29.5%。吳子嘉點出，鄭朝方的個人形象超過國民黨在新竹的基本盤。

在縣政評價與政黨輪替意向部分，吳子嘉指出，新竹縣長楊文科施政滿意度為57.9%，藍大於綠，國民黨可說超強的。支持國民黨續任的為41.0%，支持換民進黨執政的為30.0%。吳子嘉進一步分析，新竹縣的藍、綠基本盤對比，泛藍41.8%、泛綠21.4%，這一區一定是國民黨輕鬆拿下來，但如果分裂，就沒這回事。

鄭朝方。(圖/中天新聞)

該民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年2月4日至2月5日。調查範圍設籍在新竹縣、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。其中樣本規模成功完訪1073人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

