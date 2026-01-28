新竹縣長最新民調！ 徐欣瑩藍綠對決領先

（圖／翻攝自徐欣瑩臉書）





新竹縣長最新民調出爐，雖然徐陳雙方競爭激烈，頻頻出招，纏鬥難分難解，但根據最新的全國公信力民調顯示，國民黨立委徐欣瑩不僅在藍綠對決中取得領先，在三人競逐下仍能維持第一，且在黨內對比中大幅拉開差距，展現目前藍營最具整合效果與對外競爭力的人選輪廓。

該份民調於1月24日至26日進行，訪問戶籍設於新竹縣、年滿20歲以上民眾，有效樣本1,074人，在95%信心水準下抽樣誤差不超過正負2.99%，並已針對性別、年齡、教育程度及行政區進行加權，具一定參考指標性。

在藍綠一對一情境中，若由徐欣瑩對上民進黨可能參選人鄭朝方，徐的支持度為39.3%，高於鄭朝方的33.8%，領先幅度達5.5個百分點；反觀若改由國民黨另一人選陳見賢對決鄭朝方，則呈現33.5%比36.1%的落後局面。兩組對比一正一負，清楚顯示「人選差異」本身，就足以左右選戰勝負。

更貼近實戰的三人同場競逐情境，同樣值得關注。民調顯示，在徐欣瑩、陳見賢與鄭朝方三人之中，徐以32.0%支持度居於首位，鄭朝方30.7%緊追其後，陳見賢則為17.5%。分析指出，若藍營未能完成整合，恐將出現選票分流、讓綠營坐收漁利的風險；然而在藍票尚未集中前，徐仍能守住第一，顯示其基本盤較為穩固，也具備一定吸納中間選民的能力。

若將焦點回到國民黨內部支持結構，徐欣瑩的優勢更加明顯。民調問及「在徐欣瑩與陳見賢之間，較支持誰代表國民黨參選縣長」時，徐的支持度高達43.6%，大幅領先陳見賢的26.0%，差距達17.6個百分點。政壇人士指出，這樣的差距已非單純「互有消長」，而是呈現明確主流選擇，意味藍營基層與泛藍選民對人選已有相當程度共識。

交叉分析顯示，徐欣瑩的支持結構不僅來自傳統藍營。在政黨認同為台灣民眾黨的受訪者中，徐在對上鄭朝方時支持度達58.0%，在與陳見賢的黨內對比中更高達75.4%。地方觀察認為，新竹縣近年選舉中，非綠選票是否能有效整合，往往成為勝負關鍵，徐在此面向具備延展潛力。

這份民調傳遞兩項清楚訊號：第一，若進入藍綠對決，徐欣瑩已具備領先基礎；第二，若考量黨內整合與避免內耗，徐在支持度與整合成本上皆占優勢。

