新竹縣長最新民調／徐欣瑩領先鄭朝方5.8% 竹北本命區「他」大幅領先

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記者盧素梅／台北報導

年代民調中心公布新竹縣長選情調查結果，若國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩對上民進黨可能徵召人選鄭朝方。（組合圖）

國民黨新竹縣長人選經過初選廝殺，上月底確定由立委徐欣瑩出線挑戰2026，但民進黨方面被視為熱門人選的竹北市長鄭朝方，傳出婉拒徵召。根據年代民調中心最新新竹縣長選情調查結果顯示，國民黨立委徐欣瑩以36.6%，民進黨可能人選的鄭朝方則為30.8％，徐欣瑩暫時領先鄭朝方。而在鄭朝方的本命區竹北市，則以42.5%大幅領先徐欣瑩的32.2%。

在看好度方面，根據民調顯示，徐欣瑩以42.3%領先鄭朝方的31.8%，兩人差距達16.5個百分點；在年齡層方面，20-29歲鄭朝方支持度為36.7 ％，徐欣瑩支持度為21.3％；30-39歲鄭朝方支持度為35.4％，徐欣瑩支持度為33.9%，40-49歲鄭朝方支持度為38.3％，徐欣瑩支持度為 36.8；50-59歲鄭朝方支持度為23.1％，徐欣瑩支持度為46.1%，60歲以上鄭朝方支持度為23.5％，徐欣瑩支持度為 40.3%，顯示鄭朝方在年輕族群20-49歲間具有優勢領先徐欣瑩。徐則在50歲以上長者方面具有優勢領先鄭朝方

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從地理區域來看，鄭朝方在目前執政的竹北市，也是新竹縣人口最多的鄉鎮市，具有強勁的競爭力42.5%支持度，大幅領先徐欣瑩的32.2%，徐欣瑩則是在如新豐鄉（49.9％）、湖口鄉（44.0％）及新埔鎮（43.1％）有四成以上的支持度領先鄭朝方。

此次2026新竹縣長選情民意調查，由年代民調中心執行於4月6-7日針對新竹縣年滿20歲以上民眾進行電話訪問。樣本規模1,072位，抽樣誤差95%信心水準之下，抽樣誤差在 ± 3.0個百分點之內。

抽樣方法：採用「分層隨機抽樣法」，以鄉鎮市別為分層單位。以住宅電話 號碼簿為抽樣底冊，建置電話號碼資料庫，每筆被抽出的電話號碼採後兩 碼隨機方式，加大涵蓋率，確保所抽出的樣本更具代表性。資料分析：調查資料依照新竹縣20歲以上母體性別、年齡、鄉鎮市等變項 之人口結構進行統計加權處理。

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