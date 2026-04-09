新竹縣長最新民調！ 徐欣瑩、鄭朝方「差距曝光」

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藍委徐欣瑩。（資料照／邱立雅攝）

面對年底的新竹縣長選舉，國民黨由立委徐欣瑩獲得提名參選，由於民進黨在新竹縣長期無強棒，外界認定竹北市長鄭朝方會是不二人選，不過昨（8日）卻傳出鄭已向賴清德總統推辭參選縣長，而鄭本人也堅不鬆口，表示有進一步消息會對外說明。今（9日）有一份最新民調顯示，徐以36.6％的支持度，暫時領先鄭朝方的30.8％；但值得注意的是，綠營參選新竹縣長人選仍未定案。

根據《年代民調中心》最新公布的調查顯示，詢問「有關今年底的縣市長選舉，在民進黨的鄭朝方、國民黨的徐欣瑩兩人中，請問比較支持誰來當新竹縣長？」結果顯示，鄭為30.8％、徐為36.6%、不投票/投廢票則有4.2%、28.3%為不知道/尚未決定。

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該民調也詢問「在鄭朝方、徐欣瑩兩人中比較看好誰會當選？」徐以42.3％領先鄭朝方的25.8％，2人差距達16.5個百分點。

該民調由《年代民調中心》執行，調查時間為4月6日至7日，對象為新竹縣年滿20歲以上民眾，方式為電話訪問，有效樣本1072位，在95％信心水準下，抽樣誤差在±3.0個百分點之內，採隨分層隨機抽樣法，以鄉鎮市為分層單位，以住宅電話號碼簿為抽樣底冊，建置電話號碼資料庫，每筆被抽出的電話號碼採後兩碼隨機方式，加大涵蓋率，確保所抽出的樣本更具代表性。

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