新竹縣長最新民調 藍綠對決徐欣瑩領先
[NOWnews今日新聞] 國民黨2026年新竹縣長人選未定。根據地方傳出最新一份新竹縣長民調顯示，國民黨立委徐欣瑩不僅在藍綠對決中取得領先，在三人競逐下仍能維持第一。徐的支持度為39.3%，高於民進黨可能對手鄭朝方的33.8%；反觀若改由國民黨另一人選陳見賢對決鄭朝方，則呈現33.5%比36.1%的落後局面。在徐欣瑩、陳見賢與鄭朝方三人之中，徐以32.0%支持度居於首位，鄭朝方30.7%緊追其後，陳見賢則為17.5%。
根據最新民調，若由徐欣瑩對上民進黨可能參選人鄭朝方，徐的支持度為39.3%，高於鄭朝方的33.8%，領先幅度達5.5個百分點；反觀若改由國民黨另一人選陳見賢對決鄭朝方，則呈現33.5%比36.1%的落後局面。兩組對比一正一負，清楚顯示「人選差異」本身，就足以左右選戰勝負。
民調顯示，在徐欣瑩、陳見賢與鄭朝方三人之中，徐以32.0%支持度居於首位，鄭朝方30.7%緊追其後，陳見賢則為17.5%。分析指出，若藍營未能完成整合，恐將出現選票分流、讓綠營坐收漁利的風險；然而在藍票尚未集中前，徐仍能守住第一，顯示其基本盤較為穩固，也具備一定吸納中間選民的能力。
若將焦點回到國民黨內部支持結構，徐欣瑩的優勢更加明顯。民調問及「在徐欣瑩與陳見賢之間，較支持誰代表國民黨參選縣長」時，徐的支持度高達43.6%，大幅領先陳見賢的26.0%，差距達17.6個百分點。政壇人士指出，這樣的差距已非單純「互有消長」，而是呈現明確主流選擇，意味藍營基層與泛藍選民對人選已有相當程度共識。
交叉分析亦顯示，徐欣瑩的支持結構不僅來自傳統藍營。在政黨認同為台灣民眾黨的受訪者中，徐在對上鄭朝方時支持度達58.0%，在與陳見賢的黨內對比中更高達75.4%。地方觀察認為，新竹縣近年選舉中，非綠選票是否能有效整合，往往成為勝負關鍵，徐在此面向具備延展潛力。
該份民調於1月24日至26日進行，由讚聲顧問公司委託全國公信力民調公司執行，訪問戶籍設於新竹縣、年滿20歲以上民眾，有效樣本1074人，在95%信心水準下抽樣誤差不超過正負2.99%，並已針對性別、年齡、教育程度及行政區進行加權，具一定參考指標性。
