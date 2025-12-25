新竹縣長楊文科就職7周年 教育與文化量能大躍進、文教建設全面升級

湖口高中新校區的落成，將為新竹縣的教育發展注入嶄新活力。

▲湖口高中新校區的落成，將為新竹縣的教育發展注入嶄新活力。

新竹縣長楊文科即將迎來就職滿七周年，縣府團隊以「教育扎根、文化深化」為核心，持續推動多項重大文教建設。七年來，楊文科縣長秉持「投資教育不手軟」的理念，從國中小校舍改建、高中教育布局，到公共圖書館與美術場館的誕生，逐步形塑「富而好禮」的竹縣新氣質，讓孩子能安心就學、家庭能感受文化力帶來的城市厚度。

國中小新建與擴校並進，迎接快速成長人口需求。新竹縣人口持續攀升，竹北、竹東、湖口等地區學齡人口成長尤為明顯，為提供孩子足夠且安全的學習空間，楊文科縣長上任後即大幅強化國中小校舍量能，上任7年內新蓋了嘉豐國小、勝利國中、文興國小以及文興國中。

高中五大方案落地，奠定未來三十年基礎。因應學區人口快速成長，縣府持續加大教育投資力道，積極推動校園新建與改制，透過空間重構與制度轉型，完善區域教育資源佈局，強化人才培育與產業趨勢接軌，實現教育機會與品質的雙重均衡，形成備受關注的「高中五大方案」，除了湖口高中新校區於一一四年正式啟用，同時，竹北實驗高中、竹東自強高工也於年中動工啟建，奠定AI實驗教育、雙語國際教育、大新竹技職教育發展基礎。文興國中改制成完全中學，並發展半導體特色課程，鼓勵學生積極探索半導體科技世界，培養未來科技人才。

高中五大方案不僅解決現況問題，更是縣府為竹縣未來三十年教育布局的重要里程碑，讓學生擁有更完整、多元與具競爭力的升學環境。

總圖書館、美術館同步推動，文化建設補上歷史性缺口。新竹縣多年來缺乏縣級公共文化場館，在楊文科縣長任內終獲突破。新竹縣立總圖書館的啟動象徵縣民引頸期盼多年的閱讀基地即將成形。總圖書館除扮演公共圖書館中心角色外，也是地方創生基地與知識中心、資源媒合平台及休閒社交場所，未來將成為縣民閱讀、交流與學習的核心場域。

同時，今年五月簽約啟動的美術館則以在地文化紮根，除了空間機能升級，也將融入數位科技的展演思維，連結在地藝術與國際接軌，打造具有多元、跨域及面向民眾等特質的藝術客廳。美術館的完成將標誌著新竹文化治理進入全新篇章，與毗鄰的總圖書館形塑未來藝文雙核心。

文化建設的補強，讓新竹縣不僅「富」，更具備「好禮」的溫度與文化底蘊。打造「富而好禮」的幸福城市 讓教育成為縣民最安心的投資。新竹縣因科技產業蓬勃，被稱為全台最具競爭力的地方之一；然而楊文科縣長認為，城市真正的進步不僅來自財富，更需來自文化底蘊與教育品質。因此，他將文教政策視為施政最重要的一環，把教育視為「最不會錯的投資」，期望讓每個孩子都有公平而安全的學習環境，讓每個家庭都能在竹縣感受到文化的厚度。